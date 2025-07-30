https://uz.sputniknews.ru/20250730/mirziyoyev-teplitsy-porucheniye-podderjka-50945216.html

Мирзиёев: Теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности

Мирзиёев: Теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил обеспечить комплексную поддержку тепличных хозяйств

2025-07-30T17:57+0500

2025-07-30T17:57+0500

2025-07-30T17:57+0500

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

теплица

экспорт

плодоовощная продукция

продовольствие

безопасность

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Речь шла о задействовании новых резервов и возможностей для увеличения экспорта плодоовощной и продовольственной продукции.Как отмечалось, сегодня в республике насчитывается 5,1 тыс. га теплиц, и за последние семь лет объем выращиваемой в них продукции увеличился со 110 тыс. тонн до 546 тыс. тонн.Однако предприниматели жалуются на кредитную нагрузку, высокую стоимость удобрений и отсутствие бесперебойного газоснабжения. Эти проблемы стали причиной остановки работы теплиц на более, чем 600 гектарах. Также 128 гектаров передали на баланс банков из-за долгов.Глава республики поручил обеспечить комплексную поддержку тепличных хозяйств:Кроме того, все теплицы, независимо от категории, будут платить земельный налог по ставке, установленной для сельхозугодий. До 2028 года социальный налог для работников теплиц будет снижен с 12% до 1%.Глава республики поручил Налоговому комитету изучить, в какие сферы был перенаправлен газ, сэкономленный за счет ограничения поставок в теплицы, и насколько эффективно его используют. В случае, если КПД окажется ниже, чем у тепличного сектора, газ возвратят теплицам.Президент акцентировал внимание на экологических вопросах, поручив окончательно решить проблемы, связанные с негативным влиянием теплиц в Ташобласти на качество воздуха.Он поручил соответствующим ведомствам установить жесткий контроль в сфере.

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шавкат мирзиёев теплицы продовольственная безопасность комплексная поддержка