Мирзиёев: Теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане ставку соцналога для работников теплиц снизят с 12% до 1% - до 2028 года
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Глава республики поручил обеспечить комплексную поддержку тепличных хозяйств.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Речь шла о задействовании новых резервов и возможностей для увеличения экспорта плодоовощной и продовольственной продукции.
Как отмечалось, сегодня в республике насчитывается 5,1 тыс. га теплиц, и за последние семь лет объем выращиваемой в них продукции увеличился со 110 тыс. тонн до 546 тыс. тонн.
Однако предприниматели жалуются на кредитную нагрузку, высокую стоимость удобрений и отсутствие бесперебойного газоснабжения. Эти проблемы стали причиной остановки работы теплиц на более, чем 600 гектарах. Также 128 гектаров передали на баланс банков из-за долгов.
Глава республики поручил обеспечить комплексную поддержку тепличных хозяйств:
теплицы, работающие на природном газе и взявшие на себя обязательства по поставкам как на внутренний рынок, так и на экспорт, будут получать газ в зимний сезон в гарантированных объемах;
теплицы, перешедшие на уголь или другие альтернативные источники, при наличии экспортных обязательств, также смогут вернуться к использованию газа;
для обеспечения достаточного оборотного капитала, предоплату за газ в период с октября по март установят на уровне 50%. При этом теплицы должны подписать договор с газовыми компаниями до 1 октября;
для теплиц, перешедших с природного газа на уголь или другие альтернативные источники продлят срок возврата выданных кредитов;
предпринимателям, создающим теплицы с использованием тепловых насосов, компенсируют до 20% затрат. В случае, если они выполняют эти работы с использованием кредитных средств, государство покроет 4% процентной ставки.
Кроме того, все теплицы, независимо от категории, будут платить земельный налог по ставке, установленной для сельхозугодий. До 2028 года социальный налог для работников теплиц будет снижен с 12% до 1%.
Глава республики поручил Налоговому комитету изучить, в какие сферы был перенаправлен газ, сэкономленный за счет ограничения поставок в теплицы, и насколько эффективно его используют. В случае, если КПД окажется ниже, чем у тепличного сектора, газ возвратят теплицам.
Президент акцентировал внимание на экологических вопросах, поручив окончательно решить проблемы, связанные с негативным влиянием теплиц в Ташобласти на качество воздуха.
"Пусть все услышат: теплицы — это вопрос продовольственной и экономической безопасности", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он поручил соответствующим ведомствам установить жесткий контроль в сфере.