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Президент Кыргызстана встретился с главой МИД Узбекистана — что обсудили
Президент Кыргызстана встретился с главой МИД Узбекистана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных лидерами двух стран
2025-07-31T14:20+0500
2025-07-31T14:23+0500
политика
встреча
узбекистан
бахтиер саидов
президент
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба главы КР.Встреча прошла в Чолпон-Ате.Жапаров отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана — еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визитуВ свою очередь, Бахтиёр Саидов передал приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Глава внешнеполитического ведомства РУз также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
https://uz.sputniknews.ru/20250528/proyekt-kambaratinskoy-ges-ministry-vstrecha-49572760.html
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президент кыргызстан встреча мид узбекистан бахтиёр саидов
президент кыргызстан встреча мид узбекистан бахтиёр саидов

Президент Кыргызстана встретился с главой МИД Узбекистана — что обсудили

14:20 31.07.2025 (обновлено: 14:23 31.07.2025)
© Baxtiyor Saidov/TelegramПрезидент Кыргызстана обсудил с главой МИД Узбекистана проекты Камбаратинской ГЭС-1 и жд "Кыргызстан - Китай - Узбекистан"
Президент Кыргызстана обсудил с главой МИД Узбекистана проекты Камбаратинской ГЭС-1 и жд Кыргызстан - Китай - Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
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Бахтиёр Саидов подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных лидерами двух стран.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба главы КР.
Встреча прошла в Чолпон-Ате.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПрезидент Кыргызстана обсудил с главой МИД Узбекистана проекты Камбаратинской ГЭС-1 и жд "Кыргызстан - Китай - Узбекистан"
Президент Кыргызстана обсудил с главой МИД Узбекистана проекты Камбаратинской ГЭС-1 и жд Кыргызстан - Китай - Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Президент Кыргызстана обсудил с главой МИД Узбекистана проекты Камбаратинской ГЭС-1 и жд "Кыргызстан - Китай - Узбекистан"
© Baxtiyor Saidov/Telegram
"Рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги "Кыргызстан-Китай-Узбекистан", — говорится в сообщении.
Жапаров отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана — еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.
Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту
В свою очередь, Бахтиёр Саидов передал приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Глава внешнеполитического ведомства РУз также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
"Совместные проекты — от инфраструктурных до гуманитарных — будут служить не только на благо наших двух стран, но и всего региона и за его пределами. Министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана продолжат тесное взаимодействие для обеспечения реализации всех достигнутых договоренностей", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
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