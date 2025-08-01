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Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
В ходе боевых столкновений ВСУ потеряли тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие, склады боеприпасов, горючего и других материальных средств.
2025-08-01T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили три населенных пункта на территории ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР.Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.Кроме того, за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики.За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены:
https://uz.sputniknews.ru/20250731/ossiyskaya-armiya-osvobodila-chasov-yar-v-dnr-50954229.html
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всу сво россия украина спецоперация днр группировка центр минобороны
всу сво россия украина спецоперация днр группировка центр минобороны
Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
15:25 01.08.2025 (обновлено: 15:54 01.08.2025)
В ходе боевых столкновений ВСУ потеряли тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, горючего и других материальных средств.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили три населенных пункта на территории ДНР и Днепропетровской области, сообщили
в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", – говорится в сводке министерства.
Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.
Кроме того, за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", – уточнили в ведомстве.
Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", – говорится в сводке Минобороны.
За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин.
24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства,
4 станции радиоэлектронной борьбы,
22 склада боеприпасов и материальных средств.