https://uz.sputniknews.ru/20250801/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-tri-naselennyx-punkta-v-dnr-50990960.html

Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

В ходе боевых столкновений ВСУ потеряли тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие, склады боеприпасов, горючего и других материальных средств.

2025-08-01T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили три населенных пункта на территории ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР.Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.Кроме того, за прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики.За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены:

https://uz.sputniknews.ru/20250731/ossiyskaya-armiya-osvobodila-chasov-yar-v-dnr-50954229.html

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