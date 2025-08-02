https://uz.sputniknews.ru/20250802/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-aleksandro-kalinovo-dnr-51010898.html

Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны

Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

2025-08-02T15:03+0500

2025-08-02T15:03+0500

2025-08-02T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также российские бойцы нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой бригадам и бригаде нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

https://uz.sputniknews.ru/20250801/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-tri-naselennyx-punkta-v-dnr-50990960.html

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