Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250802/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-aleksandro-kalinovo-dnr-51010898.html
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
2025-08-02T15:03+0500
2025-08-02T15:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
всу
спецоперация
минобороны рф
днр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851442_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_bcfa559c77312a9021ac0d00348af707.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также российские бойцы нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой бригадам и бригаде нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
https://uz.sputniknews.ru/20250801/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-tri-naselennyx-punkta-v-dnr-50990960.html
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851442_0:0:2621:1965_1920x0_80_0_0_149afb0bfc24a8833ddb9f75f765d448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия украина спецоперация днр всу минобороны рф
сво россия украина спецоперация днр всу минобороны рф

Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны

15:03 02.08.2025 (обновлено: 15:05 02.08.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировочные занятия снайперов ВДВ
Тренировочные занятия снайперов ВДВ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.

Также российские бойцы нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой бригадам и бригаде нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Боевая подготовка штурмовых подразделений - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
Вчера, 15:25
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0