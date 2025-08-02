https://uz.sputniknews.ru/20250802/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-aleksandro-kalinovo-dnr-51010898.html
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
2025-08-02T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также российские бойцы нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой бригадам и бригаде нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
https://uz.sputniknews.ru/20250801/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-tri-naselennyx-punkta-v-dnr-50990960.html
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Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР – Минобороны
15:03 02.08.2025 (обновлено: 15:05 02.08.2025)
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
Также российские бойцы нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой бригадам и бригаде нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 150 военных, три ББМ, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.