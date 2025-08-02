https://uz.sputniknews.ru/20250802/samarkand-proshel-chempionat-po-prigotovleniyu-plova-51006841.html

Плов с перцем, казы и без масла: в Самарканде прошел чемпионат по приготовлению плова

Плов с перцем, казы и без масла: в Самарканде прошел чемпионат по приготовлению плова

Sputnik Узбекистан

Конкурсанты представляли разные регионы Узбекистана, и каждый старался удивить своим уникальным подходом. Жюри оценивало не только вкус, но и технику, оригинальность рецепта и соответствие кулинарным традициям.

2025-08-02T13:12+0500

2025-08-02T13:12+0500

2025-08-02T15:58+0500

плов

самарканд

фестиваль

национальные блюда

узбекистан

традиции

узбекская кухня

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. На территории исторического ансамбля Султон Хованд Бека в Самарканде открылся Международный фестиваль плова. Начался он с состязания лучших поваров страны: 14 участников и их помощники готовили по 5 килограммов плова, проявив не только знание традиционных рецептов, но и кулинарную смелость, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Конкурсанты представляли разные регионы Узбекистана, и каждый старался удивить своим уникальным подходом.Конкурс проходил под открытым небом и длился более двух часов. Во время приготовления фирменного плова, участники с удовольствием делились рецептами со зрителями, среди которых было немало иностранцев.Например, Фирдавс Садыков из Бухары, посвятивший узбекской кухне более двух десятилетий, представил так называемый "императорский" вариант. Все ингредиенты в нем не жарятся, а отвариваются: отдельно готовятся мясо, лук, специи, рис, и лишь в конце добавляется немного масла. По его словам, благодаря этому блюдо получается более легким.А вот повар из Ташкента Ботыр Рахмонов выбрал другой путь – его плов оказался очень острым. Вместо нескольких перчинок он добавил почти полкилограмма стручкового перца, а также казы и конский жир.Молодой повар из Сырдарьи Мироншох Раджабов уверен, что если готовить плов исключительно на курдючном жире, он получится особенно вкусным. Ошпаз из Маргилана Абдулложон Пулатов, готовивший плов по соседству, добавил, что в их регионе хрустящие шкварки из курдюка подают с нарезанным луком перед подачей основного блюда. А кашкадарьинский мастер Бахтиер Олимов убежден, что главное в плове – мясо.Словом, каждый повар старался удивить не столько членов жюри, сколько зрителей, которые с восхищением наблюдали за процессом приготовления плова. Жюри же оценивало не только вкус, но и технику, оригинальность рецепта и соответствие кулинарным традициям. В этот день ни один зритель не ушел, не попробовав плова.Итоги состязания будут объявлены 3 августа во время приготовления семитонного плова в парке "Вечный город", где также состоится гала-концерт с участием именитых артистов из столицы.

https://uz.sputniknews.ru/20250703/festival-plov-samarkanda-50324255.html

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