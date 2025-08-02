Плов с перцем, казы и без масла: в Самарканде прошел чемпионат по приготовлению плова
13:12 02.08.2025 (обновлено: 15:58 02.08.2025)
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© Sputnik
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Конкурсанты представляли разные регионы Узбекистана, и каждый старался удивить своим уникальным подходом. Жюри оценивало не только вкус, но и технику, оригинальность рецепта и соответствие кулинарным традициям.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. На территории исторического ансамбля Султон Хованд Бека в Самарканде открылся Международный фестиваль плова. Начался он с состязания лучших поваров страны: 14 участников и их помощники готовили по 5 килограммов плова, проявив не только знание традиционных рецептов, но и кулинарную смелость, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Конкурсанты представляли разные регионы Узбекистана, и каждый старался удивить своим уникальным подходом.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© Sputnik
"У нас в стране плов – не просто блюдо, а целый пласт культуры. В зависимости от региона используются разные сорта риса, специи и мясо. К примеру, в Фергане варят плов на девзире, в Хорезме используют лазер, а в Кашкадарье популярен рис аланга. В каждом регионе - свои традиции и вкусы, – говорит член Ассоциации поваров Узбекистана Ахмад Хамдамов.
Конкурс проходил под открытым небом и длился более двух часов. Во время приготовления фирменного плова, участники с удовольствием делились рецептами со зрителями, среди которых было немало иностранцев.
Например, Фирдавс Садыков из Бухары, посвятивший узбекской кухне более двух десятилетий, представил так называемый "императорский" вариант. Все ингредиенты в нем не жарятся, а отвариваются: отдельно готовятся мясо, лук, специи, рис, и лишь в конце добавляется немного масла. По его словам, благодаря этому блюдо получается более легким.
А вот повар из Ташкента Ботыр Рахмонов выбрал другой путь – его плов оказался очень острым. Вместо нескольких перчинок он добавил почти полкилограмма стручкового перца, а также казы и конский жир.
"В день мы готовим по тонне такого плова, который разлетается за несколько часов", – отметил он.
Молодой повар из Сырдарьи Мироншох Раджабов уверен, что если готовить плов исключительно на курдючном жире, он получится особенно вкусным. Ошпаз из Маргилана Абдулложон Пулатов, готовивший плов по соседству, добавил, что в их регионе хрустящие шкварки из курдюка подают с нарезанным луком перед подачей основного блюда. А кашкадарьинский мастер Бахтиер Олимов убежден, что главное в плове – мясо.
"Кто любит мясо, тот обязательно оценит наш плов. На 5 килограммов риса мы кладем 7 килограммов мяса", – рассказал повар из Кашкадарьи.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
© SputnikВ Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
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© Sputnik
В Самарканде проходит Международный фестиваль плова.
Словом, каждый повар старался удивить не столько членов жюри, сколько зрителей, которые с восхищением наблюдали за процессом приготовления плова. Жюри же оценивало не только вкус, но и технику, оригинальность рецепта и соответствие кулинарным традициям. В этот день ни один зритель не ушел, не попробовав плова.
Итоги состязания будут объявлены 3 августа во время приготовления семитонного плова в парке "Вечный город", где также состоится гала-концерт с участием именитых артистов из столицы.