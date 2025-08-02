https://uz.sputniknews.ru/20250802/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-si-tszinpinu-navodneniya-51011173.html
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с наводнениями в Китае
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с наводнениями в Китае
Sputnik Узбекистан
Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2025-08-02T15:51+0500
2025-08-02T15:51+0500
2025-08-02T16:06+0500
президент узбекистана
соболезнования
китай
шавкат мирзиёев
пекин
наводнение
стихийное бедствие
си цзиньпин
жертвы
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями, в результате сильных наводнений в Пекине и провинции Хэбэй. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства.Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.С 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, расположенном в северо-восточном пригороде Пекина. Приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.Число погибших в результате сильных ливней возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести. Свыше 80 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные места. На территории, пострадавшей от ливней, повреждены автомагистрали и линии электропередачи.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии. Городские власти призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.
https://uz.sputniknews.ru/20250725/prezident-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-aviakatastrofa-amurskaya-oblast-50835517.html
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шавкат мирзиёев соболезнования си цзиньпин наводнения китай пекин
шавкат мирзиёев соболезнования си цзиньпин наводнения китай пекин
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с наводнениями в Китае
15:51 02.08.2025 (обновлено: 16:06 02.08.2025)
Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями, в результате сильных наводнений в Пекине и провинции Хэбэй. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства.
Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
С 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, расположенном в северо-восточном пригороде Пекина. Приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.
Число погибших в результате сильных ливней возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести. Свыше 80 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные места. На территории, пострадавшей от ливней, повреждены автомагистрали и линии электропередачи.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
Городские власти призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.