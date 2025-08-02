https://uz.sputniknews.ru/20250802/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-si-tszinpinu-navodneniya-51011173.html

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с наводнениями в Китае

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с наводнениями в Китае

Sputnik Узбекистан

Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

2025-08-02T15:51+0500

2025-08-02T15:51+0500

2025-08-02T16:06+0500

президент узбекистана

соболезнования

китай

шавкат мирзиёев

пекин

наводнение

стихийное бедствие

си цзиньпин

жертвы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/02/51011654_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e006e8631ca5a2591375f4f1083dfca.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами, пострадавшими и разрушениями, в результате сильных наводнений в Пекине и провинции Хэбэй. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства.Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.С 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, расположенном в северо-восточном пригороде Пекина. Приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.Число погибших в результате сильных ливней возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести. Свыше 80 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные места. На территории, пострадавшей от ливней, повреждены автомагистрали и линии электропередачи.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии. Городские власти призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.

https://uz.sputniknews.ru/20250725/prezident-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-aviakatastrofa-amurskaya-oblast-50835517.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев соболезнования си цзиньпин наводнения китай пекин