Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом
15:46 04.08.2025 (обновлено: 16:25 04.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова отбыл с рабочим визитом в эту страну для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю”, — говорится в сообщении.
В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР.
Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.
Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.