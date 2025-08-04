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https://uz.sputniknews.ru/20250804/mirziyoyev-turkmenistan-rabochiy-vizit-51038797.html
Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом
Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
2025-08-04T15:46+0500
2025-08-04T16:25+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
туркменистан
конференция
оон
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР. Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-turkmenistan-vveli-rejim-vzaimnoy-svobodnoy-torgovli-48300143.html
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президент узхбекистана рабочий визит туркменистан
президент узхбекистана рабочий визит туркменистан

Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

15:46 04.08.2025 (обновлено: 16:25 04.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова отбыл с рабочим визитом в эту страну для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю”, — говорится в сообщении.
В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР.
Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.
Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.
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