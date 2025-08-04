https://uz.sputniknews.ru/20250804/mirziyoyev-turkmenistan-rabochiy-vizit-51038797.html

Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

2025-08-04T15:46+0500

2025-08-04T15:46+0500

2025-08-04T16:25+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

туркменистан

конференция

оон

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР. Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-turkmenistan-vveli-rejim-vzaimnoy-svobodnoy-torgovli-48300143.html

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президент узхбекистана рабочий визит туркменистан