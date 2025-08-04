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https://uz.sputniknews.ru/20250804/uzbekistan-i-kazaxstan-zelenyy-koridor-dlya-skoroportyaschixsya-gruzov-51028016.html
Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для скоропортящихся грузов
Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для скоропортящихся грузов
Sputnik Узбекистан
Стороны укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры
2025-08-04T11:20+0500
2025-08-04T13:59+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
товарооборот
торговля
госграница
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для оперативного перемещения скоропортящихся грузов, сообщает ИА "Дунё".Укрепление сотрудничества в сфере приграничной инфраструктуры обсудили Посол РУз Бахтиёр Ибрагимов и председатель Комитета государственных доходов Минфина Казахстана Жандос Дуйсембиев.Стороны рассмотрели вопросы:Речь шла о практических мерах, направленных на расширение торгово-экономического, логистического и приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и транспортно-транзитного потенциала между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20250730/eaeu-sifrovizatsiya-gruzoperevozki-50934246.html
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Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для скоропортящихся грузов

11:20 04.08.2025 (обновлено: 13:59 04.08.2025)
© Getty Images / IvanSpasicКолонна грузовиков на шоссе
Колонна грузовиков на шоссе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / IvanSpasic
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Стороны укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для оперативного перемещения скоропортящихся грузов, сообщает ИА "Дунё".
Укрепление сотрудничества в сфере приграничной инфраструктуры обсудили Посол РУз Бахтиёр Ибрагимов и председатель Комитета государственных доходов Минфина Казахстана Жандос Дуйсембиев.
Стороны рассмотрели вопросы:
упрощения таможенных норм и стандартов;
гармонизации таможенных информационных систем;
реализации программы строительства современных логистических центров;
реконструкции, модернизации и цифровизации пунктов пропуска через госграницу в целях сокращения временных и материальных затрат при транспортировке и доставке грузов.
© ИА "Дунё"Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры
Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры
© ИА "Дунё"
“Были обсуждены меры по увеличению объемов торговли и показателей туризма за счет ускорения ремонтных работ на основных пунктах пропуска через государственную границу Гишткуприк (Узбекистан) – Жибек Жолы (Казахстан) и Давут-ата (Узбекистан) – Тажен (Казахстан)”, — говорится в сообщении.
Речь шла о практических мерах, направленных на расширение торгово-экономического, логистического и приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и транспортно-транзитного потенциала между двумя странами.
“Также были высказаны предложения по внедрению системы "зеленого коридора" для создания удобства при перевозке фруктов, овощей и других скоропортящихся грузов, обеспечения их оперативного перемещения”, — говорится в сообщении.
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