https://uz.sputniknews.ru/20250804/uzbekistan-i-kazaxstan-zelenyy-koridor-dlya-skoroportyaschixsya-gruzov-51028016.html

Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для скоропортящихся грузов

Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для скоропортящихся грузов

Sputnik Узбекистан

Стороны укрепляют сотрудничество в сфере приграничной инфраструктуры

2025-08-04T11:20+0500

2025-08-04T11:20+0500

2025-08-04T13:59+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

товарооборот

торговля

госграница

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить "зеленый коридор" для оперативного перемещения скоропортящихся грузов, сообщает ИА "Дунё".Укрепление сотрудничества в сфере приграничной инфраструктуры обсудили Посол РУз Бахтиёр Ибрагимов и председатель Комитета государственных доходов Минфина Казахстана Жандос Дуйсембиев.Стороны рассмотрели вопросы:Речь шла о практических мерах, направленных на расширение торгово-экономического, логистического и приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и транспортно-транзитного потенциала между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20250730/eaeu-sifrovizatsiya-gruzoperevozki-50934246.html

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