https://uz.sputniknews.ru/20250804/uzbekistane-shkola-imeni-sherali-djuraeva-51032226.html

В Узбекистане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева

В Узбекистане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева

Sputnik Узбекистан

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2025-08-04T13:40+0500

2025-08-04T13:40+0500

2025-08-04T13:40+0500

общество

шерали джураев

школа

постановление

президент узбекистана

музыка

искусство

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Высшую школу музыки и искусств имени Шерали Джураева, сообщает Минюст. В соответствии с документом, Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева будет создана на базе Андижанской специализированной школы искусств.Учебный процесс в Высшей школе начнется с 2025/2026 учебного года.Учебный процесс организуют по 3-летней учебной программе на основе государственного гранта, выпускникам будут выдавать диплом государственного образца о среднем специальном, профессиональном образовании.Одаренные выпускники Высшей школы могут продолжить обучение со второго курса в высших учебных заведениях по соответствующему направлению бакалавриата.Также в Высшей школе создадут научно-творческую лабораторию, которая займется изучением творческого направления и деятельности Шерали Джураева.

https://uz.sputniknews.ru/20250729/mirziyoyev-razvitiye-iskusstvo-remeslennichestvo-50906228.html

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