https://uz.sputniknews.ru/20250804/uzbekistane-shkola-imeni-sherali-djuraeva-51032226.html
В Узбекистане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева
В Узбекистане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева
Sputnik Узбекистан
Глава государства подписал постановление, направленное на увековечение памяти народного артиста РУз
2025-08-04T13:40+0500
2025-08-04T13:40+0500
2025-08-04T13:40+0500
общество
шерали джураев
школа
постановление
президент узбекистана
музыка
искусство
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Высшую школу музыки и искусств имени Шерали Джураева, сообщает Минюст. В соответствии с документом, Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева будет создана на базе Андижанской специализированной школы искусств.Учебный процесс в Высшей школе начнется с 2025/2026 учебного года.Учебный процесс организуют по 3-летней учебной программе на основе государственного гранта, выпускникам будут выдавать диплом государственного образца о среднем специальном, профессиональном образовании.Одаренные выпускники Высшей школы могут продолжить обучение со второго курса в высших учебных заведениях по соответствующему направлению бакалавриата.Также в Высшей школе создадут научно-творческую лабораторию, которая займется изучением творческого направления и деятельности Шерали Джураева.
https://uz.sputniknews.ru/20250729/mirziyoyev-razvitiye-iskusstvo-remeslennichestvo-50906228.html
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узбекистан шерали джураев школа
узбекистан шерали джураев школа
В Узбекистане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева
Глава государства подписал постановление, направленное на увековечение памяти народного артиста РУз.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik
. В Узбекистане создадут Высшую школу музыки и искусств имени Шерали Джураева, сообщает
Минюст.
“Принято Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по увековечению памяти народного артиста Узбекистана Шерали Джураева и достойному продолжению традиций его творческой школы", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом, Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева будет создана на базе Андижанской специализированной школы искусств.
Учебный процесс в Высшей школе начнется с 2025/2026 учебного года.
“В Высшую школу принимаются учащиеся, обладающие начальными музыкальными знаниями, начиная с 9-го класса”, — говорится в сообщении.
Учебный процесс организуют по 3-летней учебной программе на основе государственного гранта, выпускникам будут выдавать диплом государственного образца о среднем специальном, профессиональном образовании.
Одаренные выпускники Высшей школы могут продолжить обучение со второго курса в высших учебных заведениях по соответствующему направлению бакалавриата.
Также в Высшей школе создадут научно-творческую лабораторию, которая займется изучением творческого направления и деятельности Шерали Джураева.