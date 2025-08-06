https://uz.sputniknews.ru/20250806/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-vstrecha-turkmenistan-51072790.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты
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Стороны подчеркнули важность расширения стратегического партнерства
2025-08-06T09:50+0500
2025-08-06T09:50+0500
2025-08-06T09:50+0500
политика
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президент узбекистана
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сердар бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена "За вклад в развитие сотрудничества". Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены. Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий. Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20250805/mirziyoyev-vystupleniye-tretya-konferentsiya-oon-turkmenistan-51066557.html
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шавкат мирзиёев встреча сердар бердымухамедов
шавкат мирзиёев встреча сердар бердымухамедов
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты
Стороны подчеркнули важность расширения стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik
. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена "За вклад в развитие сотрудничества".
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены.
Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.
Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.