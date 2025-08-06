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https://uz.sputniknews.ru/20250806/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-vstrecha-turkmenistan-51072790.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты
Sputnik Узбекистан
Стороны подчеркнули важность расширения стратегического партнерства
2025-08-06T09:50+0500
2025-08-06T09:50+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
туркменистан
встреча
сердар бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена "За вклад в развитие сотрудничества". Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены. Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий. Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20250805/mirziyoyev-vystupleniye-tretya-konferentsiya-oon-turkmenistan-51066557.html
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шавкат мирзиёев встреча сердар бердымухамедов
шавкат мирзиёев встреча сердар бердымухамедов

Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты

09:50 06.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны подчеркнули важность расширения стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена "За вклад в развитие сотрудничества".
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены.
Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.
Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.
Выступление Шавката Мирзиёева на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
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