https://uz.sputniknews.ru/20250806/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-vstrecha-turkmenistan-51072790.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты

Шавкат Мирзиёев встретился с Сердаром Бердымухамедовым — о чем говорили президенты

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность расширения стратегического партнерства

2025-08-06T09:50+0500

2025-08-06T09:50+0500

2025-08-06T09:50+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

туркменистан

встреча

сердар бердымухамедов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/06/51072623_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_6f0522176c0f8d751397e5780cf3aaca.jpg

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с проведением на высочайшем уровне глобальной Конференции ООН в Международный год мира и доверия, поблагодарил за вручение высокой государственной награды Туркменистана — ордена "За вклад в развитие сотрудничества". Стороны отметили динамичный рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, активные межрегиональные и гуманитарные обмены. Президенты подчеркнули важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий. Также они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график встреч на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20250805/mirziyoyev-vystupleniye-tretya-konferentsiya-oon-turkmenistan-51066557.html

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев встреча сердар бердымухамедов