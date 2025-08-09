https://uz.sputniknews.ru/20250809/rossiyskie-voennye-osvobodili-yablonovku-v-dnr-51146746.html
СВО: российские военные освободили Яблоновку в ДНР
Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в ДНР.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в Донецкой Народной Республике.Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
16:56 09.08.2025 (обновлено: 17:19 09.08.2025)
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", — говорится сводке Минобороны РФ.
Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в Донецкой Народной Республике.
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", – говорится в сводке российского ведомства.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.