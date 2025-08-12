https://uz.sputniknews.ru/20250812/glavy-mvd-uzbekistana-i-rossii-vstretilis-v-sankt-peterburge--chto-obsudili-51196207.html

Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили

Владимир Колокольцев: Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и России Азиз Ташпулатов и Владимир Колокольцев провели встречу в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

