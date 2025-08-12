Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили
Владимир Колокольцев и Азиз Ташпулатов обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в правоохранительной сфере
© Ирина Волк/Telegram
Владимир Колокольцев: Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие в борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и России Азиз Ташпулатов и Владимир Колокольцев провели встречу в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.
Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".
"Глава российского ведомства положительно оценил эффективность российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, заседание которой состоялось в ноябре прошлого года в Хиве, и выразил уверенность, что ее деятельность и в дальнейшем будет способствовать выработке согласованных позиций по наиболее сложным направлениям оперативно-служебной деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
Владимир Колокольцев и Азиз Ташпулатов обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в правоохранительной сфере
"Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции, розыска лиц, скрывшихся от компетентных органов, а также будут способствовать совершенствованию информационной составляющей наших ведомств", — резюмировал он.