Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили
Главы МВД Узбекистана и России встретились в Санкт-Петербурге — что обсудили
Владимир Колокольцев: Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции
2025-08-12T18:00+0500
2025-08-12T18:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51195427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_501aebbc02c04145684fe8c2cf68c565.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и России Азиз Ташпулатов и Владимир Колокольцев провели встречу в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
18:00 12.08.2025
© Ирина Волк/Telegram Владимир Колокольцев и Азиз Ташпулатов обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в правоохранительной сфере
© Ирина Волк/Telegram
Владимир Колокольцев: Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие в борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и России Азиз Ташпулатов и Владимир Колокольцев провели встречу в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
Речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере.
Стороны обсудили вопросы миграции, а также взаимодействия в рамках Координационной рабочей группы и в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск".
"Глава российского ведомства положительно оценил эффективность российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, заседание которой состоялось в ноябре прошлого года в Хиве, и выразил уверенность, что ее деятельность и в дальнейшем будет способствовать выработке согласованных позиций по наиболее сложным направлениям оперативно-служебной деятельности", — говорится в сообщении.
Кроме того, Колокольцев отметил перспективность площадки Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
"Практические решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, систематизируют взаимодействие по борьбе с киберпреступлениями, повысят эффективность совместных усилий по противодействию незаконной миграции, розыска лиц, скрывшихся от компетентных органов, а также будут способствовать совершенствованию информационной составляющей наших ведомств", — резюмировал он.

