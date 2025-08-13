Шавкат Мирзиёев объявил "актуальные сто дней" для поддержки текстильной отрасли
Предварительно, по его поручению были изучены мнения более 200 предпринимателей, работающих в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил "актуальные сто дней" для поддержки текстильной отрасли, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам задействования экспортных возможностей и резервов в текстильной отрасли.
В данном секторе занято более 500 тыс. человек — 20% всех занятых в промышленности.
Как отмечалось, наблюдается замедление показателей производства и экспорта, что требует принятия оперативных мер по сохранению объемов выпуска, рабочих мест и экспортных позиций с учетом международной ситуации.
Падение мировых котировок на хлопок, начавшееся в 2022 году, создает трудности для кластеров: за последние три года цена снизилась с $3 тыс. до $1,5 тыс. за тонну.
Предприниматели погашают старые долги за счет нового урожая. Для выхода из этой ситуации льготный кредит на закупку хлопкового сырья на 2022–2023 годы продлевали трижды, кроме того, в прошлом году для поддержки цены на хлопок выделяли субсидию в размере 1 млн сумов за тонну.
Глава государства отметил, что резкое падение цен на мировом рынке началось не сегодня, и экономический блок совместно с научными организациями должен был заранее подготовить различные сценарии и решения по этому вопросу.
Президент раскритиковал деятельность тех, кто, не имея достаточных мощностей по переработке волокна, занимается спекуляцией хлопком за счет дешевых государственных ресурсов.
Текстильные предприятия имеют задолженность по коммерческим кредитам в размере $2,2 млрд. При этом 90–95% кредитов — в иностранной валюте, и только у 16% предприятий есть международный сертификат.
"Как предприятия будут конкурировать на внешних рынках и возвращать кредиты в таких условиях?" — задал вопрос президент.
Также отмечалось, что при наличии в каждом регионе 10–15 производителей готовой продукции их работа по налаживанию сотрудничества с известными брендами и переходу на современные стандарты оставляет желать лучшего.
В Андижанской, Наманганской, Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях мощности по переработке волокна превышают объемы собственного сырья в 2–2,5 раза. Однако, несмотря на это, хокимы продолжают включать в региональные инвестиционные программы проекты по производству пряжи.
Также речь шла о важности более активного содействия экспорту текстильной продукции со стороны диппредставительств Узбекистана за рубежом.
По поручению президента изучили мнения более 200 предпринимателей, работающих в данной сфере.
"Я полностью ознакомился с волнующими их вопросами. Сейчас расскажу о путях их решения. С сегодняшнего дня в текстильной отрасли мы объявляем "актуальные сто дней", — заявил глава государства.
В первую очередь определены меры по финансовому оздоровлению отдельных предприятий, чье положение ухудшилось, а также по снижению себестоимости продукции:
в этом году кластерам разрешено продлить срок погашения кредитной задолженности до 5 лет при условии предоставления залога. При этом кластеры, заложившие имущество, будут выплачивать только основной долг;
начисленные в пользу Фонда сельского хозяйства и банков проценты будут взыскивать только после полного погашения основного долга.
"Это позволит кластерам ежегодно сохранять в обороте 800 млрд сумов. Если же кластеры будут своевременно выплачивать как основной долг, так и проценты, половина процентных средств, предназначенных для Фонда, будет возвращена предпринимателю", — говорится в сообщении.
Кроме того,
аннулируют пеню в размере 377 млрд сумов, начисленную по состоянию на 1 августа по кредитам, выданным кластерам за урожай 2022–2023 годов;
разработают меры по оздоровлению 144 предприятий, имеющих обязательства по коммерческим кредитам на сумму $2,2 млрд;
для предприятий, деятельность которых можно стабилизировать, срок кредитов продлят до 7 лет;
для своевременного и без потерь сбора хлопка фермерам предоставят субсидию в размере 1 млн сумов за тонну. Если предприятия выращивают или закупают хлопок за счет собственных средств, им компенсируют 10% стоимости сырья.
"Отныне для всех предприятий текстильной цепочки ставка социального налога устанавливается на уровне 1%. При этом требование по социальному реестру отменяется, а обязательная доля текстильной продукции в реализации снижается с 90% до 70%", — говорится в сообщении.
Текстильным предприятиям, организующим детский сад для детей своих сотрудников, выделят субсидию на каждого воспитанника, как в частных детских садах.
Поскольку все предприятия текстильной отрасли обеспокоены вопросами электроснабжения, им разрешат подключать к сети солнечные панели, установленные для собственных нужд. На эти цели выделят кредитные ресурсы в размере $200 млн долларов, при этом до 10% кредитной ставки будут компенсировать.
"Вот, мы предоставляем текстильным предприятиям целый ряд льгот. Но, как говорится, аплодисменты звучат только тогда, когда хлопают обе ладони", — сказал Мирзиёев.
Он указал, что в настоящее время в 15 кластерах отсутствуют мощности по переработке волокна, а еще в 12 — они недостаточны. Отмечалось, что такие кластеры должны наладить эффективную систему кооперации с прядильными предприятиями, которым не хватает сырья.
От таких кластеров не будут требовать привлекать дополнительные инвестиции и реализовывать новые проекты по переработке волокна, при этом им предоставят привлекательные финансовые механизмы.
Однако, если кластер в рамках этой системы не начнет переработку волокна, с будущего года его статус аннулируют, а льготные кредиты на урожай хлопка предоставлять не будут.