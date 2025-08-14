https://uz.sputniknews.ru/20250814/v-uzbekistane-poyavitsya-agentstvo-po-razvitiyu-legkoy-promyshlennosti-51222384.html

В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности

В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел видеоселекторное совещание по вопросам задействования экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли

2025-08-14T09:50+0500

2025-08-14T09:50+0500

2025-08-14T10:02+0500

узбекистан

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

текстиль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51222881_0:196:3077:1927_1920x0_80_0_0_f381eeb6de87c1a13d70489e4dd03ab1.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента. Речь шла о задействовании экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли. С учетом быстро меняющихся правил мировой торговли, отмечалась необходимость особого подхода в управлении отраслью. Агентство возглавит первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Нозимжон Холмуродов.В зоне ответственности новой структуры и данного совета будут:Также глава республики поставил задачу привлечь международных консультантов и разработать программу развития текстиля до 2030 года, расширить кожевенную, шелковую и ковровую промышленность.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан агентство развитие легкая промышленность