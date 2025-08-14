Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250814/v-uzbekistane-poyavitsya-agentstvo-po-razvitiyu-legkoy-promyshlennosti-51222384.html
В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности
В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности
Sputnik Узбекистан
Глава республики провел видеоселекторное совещание по вопросам задействования экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли
2025-08-14T09:50+0500
2025-08-14T10:02+0500
узбекистан
видеоселекторное совещание
президент узбекистана
текстиль
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51222881_0:196:3077:1927_1920x0_80_0_0_f381eeb6de87c1a13d70489e4dd03ab1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента. Речь шла о задействовании экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли. С учетом быстро меняющихся правил мировой торговли, отмечалась необходимость особого подхода в управлении отраслью. Агентство возглавит первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Нозимжон Холмуродов.В зоне ответственности новой структуры и данного совета будут:Также глава республики поставил задачу привлечь международных консультантов и разработать программу развития текстиля до 2030 года, расширить кожевенную, шелковую и ковровую промышленность.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51222881_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_f285a9f30dbf41d3116aee7d207d6455.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан агентство развитие легкая промышленность
узбекистан агентство развитие легкая промышленность

В Узбекистане появится Агентство по развитию легкой промышленности

09:50 14.08.2025 (обновлено: 10:02 14.08.2025)
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава республики провел видеоселекторное совещание по вопросам задействования экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента. Речь шла о задействовании экспортного потенциала и резервов в текстильной отрасли.
С учетом быстро меняющихся правил мировой торговли, отмечалась необходимость особого подхода в управлении отраслью.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2025
В Узбекистане создадут Агентство по развитию легкой промышленности, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
"В связи с этим будет создано Агентство по развитию легкой промышленности, ответственное за текстильную, кожевенную и шелковую отрасли. Для агентства будет сформирован отдельный фонд, через который государственная поддержка и льготные оборотные средства будут предоставляться предприятиям. Фонд получит 200 миллионов долларов. При агентстве будет создан совет из опытных предпринимателей", — говорится в сообщении.
Агентство возглавит первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Нозимжон Холмуродов.
В зоне ответственности новой структуры и данного совета будут:
снижение себестоимости;
увеличение производственных и экспортных показателей;
развитие кооперации и финансовое оздоровление предприятий, работающих на низкой мощности.
Также глава республики поставил задачу привлечь международных консультантов и разработать программу развития текстиля до 2030 года, расширить кожевенную, шелковую и ковровую промышленность.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0