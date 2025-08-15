Китайская компания хочет участвовать в проектах по развитию жд отрасли Узбекистана

Узбекистан
Речь идет о проекте реконструкции существующих и строительства новых линий метро, а также строительства новой железнодорожной линии Ташкент – Самарканд.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Китайская компания Tianjin Rail Transit Group заинтересована в участии в проектах по развитию железнодорожной отрасли в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства республики.По информации министерства, заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев провел переговоры с заместителем генерального директора китайской компании Юнькан Ма.В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития метрополитена и железнодорожного транспорта.В частности, китайская сторона выразила заинтересованность в участии в проекте реконструкции существующих и строительства новых линий метро, а также строительства новой железнодорожной линии Ташкент – Самарканд. Присоединение РЖД к проекту Трансафганской железной дороги - позитивное явление Представители компании заявили о готовности представить свои предложения на основе детального изучения этих проектов.В ходе встречи Жасурбек Чориев предоставил информацию о крупных проектах строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганского коридора. Кроме того, узбекская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в области финансирования реализации данных проектов, привлечения передовых технологий и инновационных решений.
Речь идет о проекте реконструкции существующих и строительства новых линий метро, а также строительства новой железнодорожной линии Ташкент – Самарканд.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Китайская компания Tianjin Rail Transit Group заинтересована в участии в проектах по развитию железнодорожной отрасли в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства республики.
По информации министерства, заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев провел переговоры с заместителем генерального директора китайской компании Юнькан Ма.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития метрополитена и железнодорожного транспорта.
В частности, китайская сторона выразила заинтересованность в участии в проекте реконструкции существующих и строительства новых линий метро, а также строительства новой железнодорожной линии Ташкент – Самарканд.
Присоединение РЖД к проекту Трансафганской железной дороги - позитивное явление
Представители компании заявили о готовности представить свои предложения на основе детального изучения этих проектов.
В ходе встречи Жасурбек Чориев предоставил информацию о крупных проектах строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганского коридора.
Кроме того, узбекская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в области финансирования реализации данных проектов, привлечения передовых технологий и инновационных решений.
