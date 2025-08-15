https://uz.sputniknews.ru/20250815/lidery-rossii-ssha-obsudyat-alyaska-uregulirovanie-ukrainskogo-krizisa-51269588.html

Лидеры России и США обсудят на Аляске урегулирование украинского кризиса

Лидеры России и США обсудят на Аляске урегулирование украинского кризиса

Sputnik Узбекистан

Центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.

2025-08-15T19:00+0500

2025-08-15T19:00+0500

2025-08-15T19:00+0500

дональд трамп

аляска

сша

россия

владимир путин

встреча

саммит

украинский кризис

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51269781_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_45bf148de2a6ec5b314c8e48ae84b04d.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Сегодня, 15 августа, в Анкоридже на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух держав обсудят урегулирование украинского кризиса.Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров президентов России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон и начнется в пятницу в 22.30 мск. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций. Переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится уже к "последующим этапам".Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Перед саммитом президент США Дональд Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп:

https://uz.sputniknews.ru/20250814/kak-proydet-vstrecha-putina-i-trampa-51232358.html

аляска

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия сша украинский кризис саммит встреча аляска президент