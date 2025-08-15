Лидеры России и США обсудят на Аляске урегулирование украинского кризиса
© Sputnik / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа)
© Sputnik / Илья Питалев
Центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Сегодня, 15 августа, в Анкоридже на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух держав обсудят урегулирование украинского кризиса.
Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров президентов России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон и начнется в пятницу в 22.30 мск.
© AP PhotoВоенная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, на которой пройдет встреча Путина и Трампа.
© AP Photo
Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций. Переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
© РИА НовостиСамолеты Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.
© РИА Новости
В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится уже к "последующим этапам".
Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Перед саммитом президент США Дональд Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Лидеры затронут вопрос территорий. По мнению американского лидера, решение на этот счет должен принять Киев:
"Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол".
Президент США Дональд Трамп:
подчеркнул, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса по украинскому конфликту;
утверждает, что Россию ждут "тяжелые экономические последствия", если саммит на Аляске не принесет прогресса в вопросе конфликта;
подчеркнул, что не допускает возможности предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО;
заявил, что видит со стороны Москвы заинтересованность в экономическом потенциале США.