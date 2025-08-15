https://uz.sputniknews.ru/20250815/uzbekistane-novye-proekty-pererabotka-otxodov-51249210.html

В Узбекистане реализуют новые проекты по переработке отходов — подробности

В Узбекистане реализуют новые проекты по переработке отходов — подробности

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время планируется усовершенствовать систему сбора, транспортировки и утилизации отходов. Поддерживаются проекты по выработке энергии путем сжигания отходов, переработки бытовых отходов для получения сырья, имеется потенциал для переработки строительных, химических, электронных, технических отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Проекты по расширению переработки отходов, которые планируется реализовать в республике, представили президенту Шавкату Мирзиёеву. Было отмечено, что в сферу, которая имеет большое значение для благоустройства страны и охраны здоровья населения, внедряются современные подходы. За последние три года из всех источников направлено свыше 2 трлн сумов. В прошлом году создано Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.Для предприятий, занимающихся отходами, приобретено 1,2 тысячи единиц новой техники. В махаллях построены площадки для сбора отходов. Благодаря улучшению системы сбора и транспортировки сфера стала источником вторичного сырья.Ранее находившаяся в государственной монополии сфера была открыта для предпринимательства, создан благоприятный бизнес-климат. В частности, для санитарно-очистительных и перерабатывающих предприятий ставка налога на прибыль и социального налога установлена на уровне 1%. Техника и оборудование, ввозимые из-за рубежа, освобождены от таможенной пошлины. В результате создано около 200 санитарно-очистительных и 290 перерабатывающих предприятий.В ходе презентации ответственные лица проинформировали о ходе реализации проектов и планах на перспективу.Ежегодно в стране образуется 14 млн тонн бытовых отходов, однако уровень их переработки остается низким. Благодаря проектам последних лет этот показатель достиг 5%.Поддерживаются проекты по выработке энергии путем сжигания отходов. Китайские инвесторы строят такие заводы в шести регионах. Государство берет на себя обязательства не только оплачивать утилизацию отходов, но и закупать произведенную энергию.Недавно в Ташкенте запустили два предприятия по сжиганию медицинских отходов с получением тепловой энергии. В Самарканде планируется построить еще два таких завода и по одному в остальных регионах.Четверть бытовых отходов составляют бумага, пластик, резина, стекло, текстильные остатки. Их переработка даст возможность получать сырье на сумму 1 трлн сумов. Кроме того, в стране имеется значительный потенциал в сфере переработки строительных, химических, электронных, технических отходов и промышленных масел.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что услуги по вывозу отходов должны отвечать требованиям населения, и поставил задачу создать возможность онлайн-отслеживания времени прибытия и маршрута мусоровозов в каждую махаллю.Президент поручил разработать двухлетнюю программу по полному обеспечению социальных учреждений и махаллей контейнерами для отходов. Отмечена важность формирования экологической культуры в обществе начиная с детских садов и школ.

