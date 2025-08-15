Узбекистан
В Узбекистане реализуют новые проекты по переработке отходов — подробности
В Узбекистане реализуют новые проекты по переработке отходов — подробности
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов.
В Узбекистане реализуют новые проекты по переработке отходов — подробности

Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов. Ответственные лица проинформировали президента о ходе реализации проектов и планах на перспективу.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время планируется усовершенствовать систему сбора, транспортировки и утилизации отходов. Поддерживаются проекты по выработке энергии путем сжигания отходов, переработки бытовых отходов для получения сырья, имеется потенциал для переработки строительных, химических, электронных, технических отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Проекты по расширению переработки отходов, которые планируется реализовать в республике, представили президенту Шавкату Мирзиёеву.
Было отмечено, что в сферу, которая имеет большое значение для благоустройства страны и охраны здоровья населения, внедряются современные подходы. За последние три года из всех источников направлено свыше 2 трлн сумов. В прошлом году создано Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для предприятий, занимающихся отходами, приобретено 1,2 тысячи единиц новой техники. В махаллях построены площадки для сбора отходов. Благодаря улучшению системы сбора и транспортировки сфера стала источником вторичного сырья.
Ранее находившаяся в государственной монополии сфера была открыта для предпринимательства, создан благоприятный бизнес-климат. В частности, для санитарно-очистительных и перерабатывающих предприятий ставка налога на прибыль и социального налога установлена на уровне 1%. Техника и оборудование, ввозимые из-за рубежа, освобождены от таможенной пошлины. В результате создано около 200 санитарно-очистительных и 290 перерабатывающих предприятий.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе презентации ответственные лица проинформировали о ходе реализации проектов и планах на перспективу.
Ежегодно в стране образуется 14 млн тонн бытовых отходов, однако уровень их переработки остается низким. Благодаря проектам последних лет этот показатель достиг 5%.
Поддерживаются проекты по выработке энергии путем сжигания отходов. Китайские инвесторы строят такие заводы в шести регионах. Государство берет на себя обязательства не только оплачивать утилизацию отходов, но и закупать произведенную энергию.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Недавно в Ташкенте запустили два предприятия по сжиганию медицинских отходов с получением тепловой энергии. В Самарканде планируется построить еще два таких завода и по одному в остальных регионах.
Четверть бытовых отходов составляют бумага, пластик, резина, стекло, текстильные остатки. Их переработка даст возможность получать сырье на сумму 1 трлн сумов. Кроме того, в стране имеется значительный потенциал в сфере переработки строительных, химических, электронных, технических отходов и промышленных масел.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что услуги по вывозу отходов должны отвечать требованиям населения, и поставил задачу создать возможность онлайн-отслеживания времени прибытия и маршрута мусоровозов в каждую махаллю.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению переработки отходов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил разработать двухлетнюю программу по полному обеспечению социальных учреждений и махаллей контейнерами для отходов. Отмечена важность формирования экологической культуры в обществе начиная с детских садов и школ.
