За неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. ВСУ потеряли свыше 1760 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
За прошедшую неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сводке.
Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.