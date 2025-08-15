https://uz.sputniknews.ru/20250815/vs-rossii-osvobodili-aleksandrograd-dnr-minoborony-51264457.html

ВС России освободили населенный пункт Александроград в ДНР — Минобороны

За неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. ВСУ потеряли свыше 1760 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.

2025-08-15T15:32+0500

2025-08-15T15:32+0500

2025-08-15T15:46+0500

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

