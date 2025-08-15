Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
ВС России освободили населенный пункт Александроград в ДНР — Минобороны
ВС России освободили населенный пункт Александроград в ДНР — Минобороны
За неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. ВСУ потеряли свыше 1760 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
ВС России освободили населенный пункт Александроград в ДНР — Минобороны

15:32 15.08.2025 (обновлено: 15:46 15.08.2025)
За неделю группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад. ВСУ потеряли свыше 1 760 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.

За прошедшую неделю российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад.

"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сводке.

Потери противника на данном направлении составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
