https://uz.sputniknews.ru/20250816/rossiya-zainteresovana-v-vosstanovlenii-otnosheniy-ssha-ekspert-51286539.html
Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – эксперт
Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – эксперт
Sputnik Узбекистан
По мнению американского журналиста, Владимир Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США.
2025-08-16T15:15+0500
2025-08-16T15:15+0500
2025-08-16T15:16+0500
владимир путин
дональд трамп
саммит
аляска
сша
россия
переговоры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51279701_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_c2ca9527c615c8e54e14823794afde40.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске, сообщает РИА Новости.По его словам, лидеры двух держав оставили впечатление, что достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако договоренности о прекращении огня пока нет, и Трамп признал, что существуют расхождения мнений в некоторых вопросах.Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения.Сегодня ночью на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееВстреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://uz.sputniknews.ru/20250816/shans-na-mir-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-51277750.html
аляска
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51279701_35:0:1246:908_1920x0_80_0_0_95b603ea8682f0e26a6b078c49bfbd40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин трамп сша россия эксперт аляска переговоры саммит
путин трамп сша россия эксперт аляска переговоры саммит
Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – эксперт
15:15 16.08.2025 (обновлено: 15:16 16.08.2025)
По мнению американского журналиста, Владимир Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске, сообщает РИА Новости.
По его словам, лидеры двух держав оставили впечатление, что достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако договоренности о прекращении огня пока нет, и Трамп признал, что существуют расхождения мнений в некоторых вопросах.
"Господин Трамп и господин Путин оставили впечатление, что был достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако официально соглашение о прекращении огня достигнуто не было, и Трамп признал, что по некоторым вопросам они расходятся во мнениях. Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США, но не ясно, захочет ли Трамп отменить все санкции и вернуться к политике, принятой сразу после окончания холодной войны. Если бы он попытался это сделать, он столкнулся бы с большой внутренней оппозицией", – сказал Кузмаров.
Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Сегодня ночью на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.