Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – эксперт

Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – эксперт

Sputnik Узбекистан

По мнению американского журналиста, Владимир Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске, сообщает РИА Новости.По его словам, лидеры двух держав оставили впечатление, что достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако договоренности о прекращении огня пока нет, и Трамп признал, что существуют расхождения мнений в некоторых вопросах.Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения.Сегодня ночью на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееВстреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

