https://uz.sputniknews.ru/20250816/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-neselennyx-punkta-zona-svo-51286138.html

Российские военные освободили два неселенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два неселенных пункта в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. 16.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-16T14:38+0500

2025-08-16T14:38+0500

2025-08-16T15:02+0500

минобороны рф

спецоперация

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50962287_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_9f5875a312fa75d7e1594973ff1e4b6f.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили до 230 военнослужащих.Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области.Также войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей, а также ДНР, противник потерял более 215 военных.По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР.В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.

https://uz.sputniknews.ru/20250815/vs-rossii-osvobodili-aleksandrograd-dnr-minoborony-51264457.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские военные неселенные пункты сво всу россия украина спецоперация