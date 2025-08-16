https://uz.sputniknews.ru/20250816/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-neselennyx-punkta-zona-svo-51286138.html
Российские военные освободили два неселенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два неселенных пункта в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. 16.08.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили до 230 военнослужащих.Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области.Также войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей, а также ДНР, противник потерял более 215 военных.По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР.В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.
16.08.2025
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Группировка российских войск "Запад" в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили до 230 военнослужащих.
Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", – говорится в сводке военного ведомства.
Также войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей, а также ДНР, противник потерял более 215 военных.
По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вражеская позиция была уничтожена точными ударами гаубицы 2А65 "МСТА-Б". В ходе досмотра обнаружены тела 11 военнослужащих ВСУ.