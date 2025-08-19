https://uz.sputniknews.ru/20250819/prezident-kazaxstana-nagradil-tanzilu-narbaevu-ordenom-51334847.html
Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени
Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом
2025-08-19T11:00+0500
2025-08-19T11:00+0500
2025-08-19T11:14+0500
политика
президент
казахстан
касым-жомарт токаев
орден дружбы
танзила нарбаева
председатель
сенат олий мажлиса узбекистана
официальный визит
астана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51335051_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_49a35358dba51a6cd74369950fdb6a89.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы РК. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей. Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами. Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250818/glavy-verxnix-palat-parlamentov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-51319476.html
казахстан
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51335051_81:0:1200:839_1920x0_80_0_0_921332dc7bf08aaacf010ff0d8258afa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент казахстан танзила нарбаева орден делегация узбекистан астана
президент казахстан танзила нарбаева орден делегация узбекистан астана
Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени
11:00 19.08.2025 (обновлено: 11:14 19.08.2025)
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени. Об этом сообщает
пресс-служба главы РК.
"Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден "Достык" II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.
Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.
"Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", — сказал Токаев.
Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана.
"Глава нашего государства направил Вам теплые приветствия и пожелал больших успехов в Вашей работе. Мы, парламентарии, всегда будем вносить свой вклад в обеспечение эффективной реализации достигнутых договоренностей. Как Вы сказали, для Узбекистана Казахстан, для Казахстана Узбекистан — это самые близкие, надежные партнеры," — отметила Председатель Сената Олий Мажлиса.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей.
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.