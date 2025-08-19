Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250819/prezident-kazaxstana-nagradil-tanzilu-narbaevu-ordenom-51334847.html
Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени
Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом
2025-08-19T11:00+0500
2025-08-19T11:14+0500
политика
президент
казахстан
касым-жомарт токаев
орден дружбы
танзила нарбаева
председатель
сенат олий мажлиса узбекистана
официальный визит
астана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51335051_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_49a35358dba51a6cd74369950fdb6a89.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы РК. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей. Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами. Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250818/glavy-verxnix-palat-parlamentov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-51319476.html
казахстан
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51335051_81:0:1200:839_1920x0_80_0_0_921332dc7bf08aaacf010ff0d8258afa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент казахстан танзила нарбаева орден делегация узбекистан астана
президент казахстан танзила нарбаева орден делегация узбекистан астана

Президент Казахстана наградил Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени

11:00 19.08.2025 (обновлено: 11:14 19.08.2025)
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву орденом "Достык" II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана
© Сенат Олий Мажлиса
"Глава государства вручил Танзиле Нарбаевой орден "Достык" II степени за неустанные усилия по углублению двустороннего стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Казахстана
© Сенат Олий Мажлиса
Лидер Казахстана отметил, что визит Нарбаевой в Астану является ярким подтверждением особого характера стратегических отношений двух стран. Он высоко оценил личный вклад Председателя Сената Олий Мажлиса в укрепление уз дружбы, добрососедства между двумя народами.

"Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", — сказал Токаев.

Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана.

"Глава нашего государства направил Вам теплые приветствия и пожелал больших успехов в Вашей работе. Мы, парламентарии, всегда будем вносить свой вклад в обеспечение эффективной реализации достигнутых договоренностей. Как Вы сказали, для Узбекистана Казахстан, для Казахстана Узбекистан — это самые близкие, надежные партнеры," — отметила Председатель Сената Олий Мажлиса.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания узбекскому коллеге.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделили укреплению культурно-гуманитарных связей.
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса 18-19 августа находится в Астане с официальным визитом.
Сенаты Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
Главы верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту
Вчера, 16:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0