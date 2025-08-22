https://uz.sputniknews.ru/20250822/eaes-indiya-zapusk-peregovory-soglasheniye-svobodnaya-torgovlya-51412435.html

ЕАЭС и Индия готовят повестку переговоров по соглашению о свободной торговле

ЕАЭС и Индия готовят повестку переговоров по соглашению о свободной торговле

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК рассчитывают на дальнейший рост объемов торговли, а также укрепление отраслевого сотрудничества, в том числе с использованием экономического коридора "Север-Юг".

2025-08-22T11:28+0500

2025-08-22T11:28+0500

2025-08-22T11:28+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

индия

торговля

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51390410_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_78afd1d6f0d581313928452fe0af3786.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз и Индия обсуждают запуск переговорного процесса по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией — заместителя директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаила Черекаева и дополнительного секретаря Департамента коммерции при Министерстве торговли и промышленности Республики Индии Шри Аджая Баду.Руководители переговорных групп проинформировали министра ЕЭК об утверждении технического задания на переговоры. Стороны обсудили дальнейшие шаги по запуску переговорного процесса и другие организационные моменты будущей торговой сделки.Где и когда подпишут соглашение о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭСПо данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и Организации Объединённых Наций), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил $69 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.

https://uz.sputniknews.ru/20250808/eek-soglashenie-svobodnaya-torgovlya-eaes-tunis-51116777.html

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс индия переговоры соглашение о свободной торговле