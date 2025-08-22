ЕАЭС и Индия готовят повестку переговоров по соглашению о свободной торговле

Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕЭК рассчитывают на дальнейший рост объемов торговли, а также укрепление отраслевого сотрудничества, в том числе с использованием экономического коридора "Север-Юг".
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз и Индия обсуждают запуск переговорного процесса по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией — заместителя директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаила Черекаева и дополнительного секретаря Департамента коммерции при Министерстве торговли и промышленности Республики Индии Шри Аджая Баду.Руководители переговорных групп проинформировали министра ЕЭК об утверждении технического задания на переговоры. Стороны обсудили дальнейшие шаги по запуску переговорного процесса и другие организационные моменты будущей торговой сделки.Где и когда подпишут соглашение о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭСПо данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и Организации Объединённых Наций), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил $69 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией
В ЕЭК рассчитывают на дальнейший рост объемов торговли, а также укрепление отраслевого сотрудничества, в том числе с использованием экономического коридора "Север-Юг".
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз и Индия обсуждают запуск переговорного процесса по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией — заместителя директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаила Черекаева и дополнительного секретаря Департамента коммерции при Министерстве торговли и промышленности Республики Индии Шри Аджая Баду.
Андрей Слепнев принял руководителей переговорных групп по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией
Руководители переговорных групп проинформировали министра ЕЭК об утверждении технического задания на переговоры. Стороны обсудили дальнейшие шаги по запуску переговорного процесса и другие организационные моменты будущей торговой сделки.

"С удовлетворением отмечаем существенное увеличение товарооборота ЕАЭС с Индией, которое наблюдается в течение последних нескольких лет. Рассчитываем на дальнейший рост объемов торговли, а также укрепление отраслевого сотрудничества, в том числе с использованием экономического коридора "Север-Юг", — заявил Слепнев.

Где и когда подпишут соглашение о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС
По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и Организации Объединённых Наций), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил $69 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕЭК изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом
8 августа, 12:32
