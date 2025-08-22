За семь месяцев Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $1 млрд

https://uz.sputniknews.ru/20250822/za-sem-mesyatsev-uzbekistan-eksportiroval-frukty-ovoschi-na-1-mlrd-51417707.html

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В январе – июле 2025 года Узбекистан экспортировал в зарубежные страны 1,3 млн тонн плодоовощной продукции на сумму, превышающую $1 млрд. Такие цифры приводит Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортный показатель увеличился на 5,2% или на 62,9 тыс. тонн, в денежном выражении — на 35,2%. В общем объеме экспорт составил 5,3%. Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, лук, капуста, морковь, помидоры, вишня, абрикосы, маш и другая плодоовощная продукция.Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — экспертОжидается, что в этом году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.

