За семь месяцев Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $1 млрд

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, экспортный показатель увеличился на 5,2 %, или на 62,9 тыс. тонн, в денежном выражении — на 35,2%.
2025-08-22T16:20+0500
2025-08-22T16:20+0500
2025-08-22T17:42+0500
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В январе – июле 2025 года Узбекистан экспортировал в зарубежные страны 1,3 млн тонн плодоовощной продукции на сумму, превышающую $1 млрд. Такие цифры приводит Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортный показатель увеличился на 5,2% или на 62,9 тыс. тонн, в денежном выражении — на 35,2%. В общем объеме экспорт составил 5,3%. Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, лук, капуста, морковь, помидоры, вишня, абрикосы, маш и другая плодоовощная продукция.Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — экспертОжидается, что в этом году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.
16:20 22.08.2025 (обновлено: 17:42 22.08.2025)
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В январе – июле 2025 года Узбекистан экспортировал в зарубежные страны 1,3 млн тонн плодоовощной продукции на сумму, превышающую $1 млрд. Такие цифры приводит
Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики.
В общем объеме экспорт составил 5,3%.
"Объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемом периоде достиг $1 066,8 млн (темпы увеличения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составили 35,2%). В общем объеме экспорт составил 5,3%", — говорится в отчете статведомства.
Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, лук, капуста, морковь, помидоры, вишня, абрикосы, маш и другая плодоовощная продукция.
Ожидается, что в этом году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.