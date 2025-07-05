https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-za-pyat-mesyatsev-eksportiroval-morkov-na-56-mln-50365529.html
Узбекистан за пять месяцев экспортировал морковь на $5,6 млн
Узбекистан за пять месяцев экспортировал морковь на $5,6 млн
Sputnik Узбекистан
Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия.
2025-07-05T16:51+0500
2025-07-05T16:51+0500
2025-07-05T16:52+0500
узбекистан
экспорт
плодоовощная продукция
морковь
россия
кыргызстан
казахстан
статистика
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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 28 348 тонн моркови на сумму 5,6 млн долларов США. Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия. На три страны приходится более 28 тонн корнеплода.Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — экспертСтраны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего моркови:
https://uz.sputniknews.ru/20250322/za-dva-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-frukty-ovoschi-na-175-mln-48530568.html
узбекистан
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морковь экспорт узбекистан статистика казахстан кыргызстан россия
морковь экспорт узбекистан статистика казахстан кыргызстан россия
Узбекистан за пять месяцев экспортировал морковь на $5,6 млн
16:51 05.07.2025 (обновлено: 16:52 05.07.2025)
Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 28 348 тонн моркови на сумму 5,6 млн долларов США.
Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия. На три страны приходится более 28 тонн корнеплода.
Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего моркови:
Кыргызстан — 14 990 тонн;