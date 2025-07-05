https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-za-pyat-mesyatsev-eksportiroval-morkov-na-56-mln-50365529.html

Узбекистан за пять месяцев экспортировал морковь на $5,6 млн

Узбекистан за пять месяцев экспортировал морковь на $5,6 млн

Sputnik Узбекистан

Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия.

2025-07-05T16:51+0500

2025-07-05T16:51+0500

2025-07-05T16:52+0500

узбекистан

экспорт

плодоовощная продукция

морковь

россия

кыргызстан

казахстан

статистика

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 28 348 тонн моркови на сумму 5,6 млн долларов США. Большую часть узбекской моркови закупили Кыргызстан, Казахстан и Россия. На три страны приходится более 28 тонн корнеплода.Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в Россию может увеличиться — экспертСтраны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего моркови:

https://uz.sputniknews.ru/20250322/za-dva-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-frukty-ovoschi-na-175-mln-48530568.html

узбекистан

россия

казахстан

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