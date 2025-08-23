https://uz.sputniknews.ru/20250823/baxtier-saidov-i-sergey-lavrov-proveli-telefonnyy-razgovor-51439653.html

Бахтиер Саидов и Сергей Лавров провели телефонный разговор – о чем говорили

Бахтиер Саидов и Сергей Лавров провели телефонный разговор – о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в регионе.

2025-08-23T11:38+0500

2025-08-23T11:38+0500

2025-08-23T11:38+0500

сергей лавров

россия

узбекистан

сотрудничество

политика

мид россии

мид узбекистана

бахтиёр саидов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/02/42744182_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b8aaf042a8b028c7961e40e1c8a23cac.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава МИД республики в своем Telegram канале.В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, а также своевременную реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Лавров: Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языкаТакже рассмотрели предстоящие двусторонние мероприятия и совместные усилия на международных и региональных площадках, "направленные на укрепление доверия и сотрудничества в нашем общем регионе".

https://uz.sputniknews.ru/20250423/lavrov-press-konferentsiya-vstrecha-saidov-itogi-49008543.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лавров саидов телефонный разговор узбекистан россия