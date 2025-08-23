https://uz.sputniknews.ru/20250823/baxtier-saidov-i-sergey-lavrov-proveli-telefonnyy-razgovor-51439653.html
Бахтиер Саидов и Сергей Лавров провели телефонный разговор – о чем говорили
Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений в свете договоренностей между президентами двух стран, предстоящие контакты, а также совместные усилия на международных и региональных площадках по укреплению доверия и сотрудничества в регионе.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава МИД республики в своем Telegram канале.В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, а также своевременную реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Лавров: Россия приветствует интерес президента Узбекистана к поддержке русского языкаТакже рассмотрели предстоящие двусторонние мероприятия и совместные усилия на международных и региональных площадках, "направленные на укрепление доверия и сотрудничества в нашем общем регионе".
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава МИД республики в своем Telegram канале.
"Провели содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Е.П. Сергеем Лавровым", – написал Саидов.
В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, а также своевременную реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами двух стран.
Также рассмотрели предстоящие двусторонние мероприятия и совместные усилия на международных и региональных площадках, "направленные на укрепление доверия и сотрудничества в нашем общем регионе".