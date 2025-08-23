Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана подвели итоги плодотворных переговоров

https://uz.sputniknews.ru/20250823/lidery-uzbekistana-azerbaydjana-turkmenistana-podveli-itogi-plodotvornyx-peregovorov-51436675.html

На встрече с представителями средств массовой информации лидеры поделились оценками результатов состоявшихся переговоров.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлениями для средств массовой информации по итогам состоявшихся переговоров.Шавкат Мирзиёев высоко оценил плодотворные итоги прошедшей встречи, которая "наглядно продемонстрировала твердую политическую волю к углублению стратегического партнерства во имя интересов народов трех государств".Также подробно обсуждалсиь планы по сопряжению действующих и перспективных маршрутов в регионе в целях углубления интеграции национальных транспортных систем. Достигнуты договоренности о совместной работе над проектами развития логистической инфраструктуры и паромных перевозок через Каспийское море.Кроме того, рассмотрены возможности сотрудничества трех стран в энергетической сфере – по освоению месторождений углеводородов и экспорту вырабатываемой электроэнергии.Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фотоЦентральное место в повестке переговоров заняли задачи по кратному увеличению объемов товарооборота и расширению масштабов промышленной кооперации.Лидеры договорились расширять сотрудничество в сфере рационального использования водных ресурсов и противодействия экологическим угрозам. Кроме того, будет принята совместная программа в области туризма и культурных обменов.Работа по реализации принятых решений и документов будет осуществляться министрами на основе "дорожной карты".Также в рамках рабочего визита лидеры посетили специальную площадку рядом с Конгресс-центром "Аваза". Перед гостями выступлили ахалтекинские скакуны национальной конноспортивной группы "Галкыныш".В знак глубокого уважения к народу Узбекистана Национальный лидер туркменского народа преподнес главе республики в дар верблюда и верблюжонка, символизирующих достаток и благополучие.На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан завершился. В аэропорту города Туркменбаши высокого гостя проводил заместитель Председателя Кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.Президент Узбекистана вернулся в Ташкент.

