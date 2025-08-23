Узбекистан
Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана подвели итоги плодотворных переговоров
Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана подвели итоги плодотворных переговоров
На встрече с представителями средств массовой информации лидеры поделились оценками результатов состоявшихся переговоров.
2025-08-23T10:40+0500
2025-08-23T10:45+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51439364_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_f6b3b2c6856cd083842867688becadb9.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлениями для средств массовой информации по итогам состоявшихся переговоров.Шавкат Мирзиёев высоко оценил плодотворные итоги прошедшей встречи, которая "наглядно продемонстрировала твердую политическую волю к углублению стратегического партнерства во имя интересов народов трех государств".Также подробно обсуждалсиь планы по сопряжению действующих и перспективных маршрутов в регионе в целях углубления интеграции национальных транспортных систем. Достигнуты договоренности о совместной работе над проектами развития логистической инфраструктуры и паромных перевозок через Каспийское море.Кроме того, рассмотрены возможности сотрудничества трех стран в энергетической сфере – по освоению месторождений углеводородов и экспорту вырабатываемой электроэнергии.Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фотоЦентральное место в повестке переговоров заняли задачи по кратному увеличению объемов товарооборота и расширению масштабов промышленной кооперации.Лидеры договорились расширять сотрудничество в сфере рационального использования водных ресурсов и противодействия экологическим угрозам. Кроме того, будет принята совместная программа в области туризма и культурных обменов.Работа по реализации принятых решений и документов будет осуществляться министрами на основе "дорожной карты".Также в рамках рабочего визита лидеры посетили специальную площадку рядом с Конгресс-центром "Аваза". Перед гостями выступлили ахалтекинские скакуны национальной конноспортивной группы "Галкыныш".В знак глубокого уважения к народу Узбекистана Национальный лидер туркменского народа преподнес главе республики в дар верблюда и верблюжонка, символизирующих достаток и благополучие.На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан завершился. В аэропорту города Туркменбаши высокого гостя проводил заместитель Председателя Кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.Президент Узбекистана вернулся в Ташкент.
На встрече с представителями средств массовой информации лидеры поделились оценками результатов состоявшихся переговоров.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлениями для средств массовой информации по итогам состоявшихся переговоров.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил плодотворные итоги прошедшей встречи, которая "наглядно продемонстрировала твердую политическую волю к углублению стратегического партнерства во имя интересов народов трех государств".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев оценил результаты состоявшихся переговоров в Туркменистане.
Шавкат Мирзиёев оценил результаты состоявшихся переговоров в Туркменистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Шавкат Мирзиёев оценил результаты состоявшихся переговоров в Туркменистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам развития транзитных коридоров, в том числе эффективному использованию возможностей портов Туркменбаши и Баку, совместному формированию современной логистической инфраструктуры", – отмечалось на мероприятии.

Также подробно обсуждалсиь планы по сопряжению действующих и перспективных маршрутов в регионе в целях углубления интеграции национальных транспортных систем.
"Узбекистан выступает за проведение скоординированной политики в данной сфере. В первую очередь, это касается вопросов тарифной политики и создания благоприятных условий для бизнеса при выходе на международные рынки", – подчеркнуто на пресс-конференции.
Достигнуты договоренности о совместной работе над проектами развития логистической инфраструктуры и паромных перевозок через Каспийское море.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.
Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, рассмотрены возможности сотрудничества трех стран в энергетической сфере – по освоению месторождений углеводородов и экспорту вырабатываемой электроэнергии.
Как встретили президента Узбекистана в Туркменистане — фото
Центральное место в повестке переговоров заняли задачи по кратному увеличению объемов товарооборота и расширению масштабов промышленной кооперации.
"Будут приняты меры постимулированию взаимных поставок качественной продукции национальных производителей и созданы условия для реализации новых инвестиционных проектов с привлечением потенциала регионов трех стран", – отмечено на встрече с журналистами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.
Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры договорились расширять сотрудничество в сфере рационального использования водных ресурсов и противодействия экологическим угрозам. Кроме того, будет принята совместная программа в области туризма и культурных обменов.
Работа по реализации принятых решений и документов будет осуществляться министрами на основе "дорожной карты".

"Нынешняя историческая встреча послужит углублению взаимовыгодного сотрудничества между тремя странами, будет способствовать созданию устойчивых торговых, транспортных и энергетических коридоров, а также ускорению процессов региональной интеграции", – подчеркнул президент Узбекистана.

Также в рамках рабочего визита лидеры посетили специальную площадку рядом с Конгресс-центром "Аваза". Перед гостями выступлили ахалтекинские скакуны национальной конноспортивной группы "Галкыныш".
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру Галкиниш - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Известная во всем мире конноспортивная группа "Галкыныш" в этом году успешно выступила на 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, где удостоилась золотой награды, а также на Международном фестивале этноспорта в Стамбуле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру Галкиниш - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В знак глубокого уважения к народу Узбекистана Национальный лидер туркменского народа преподнес главе республики в дар верблюда и верблюжонка, символизирующих достаток и благополучие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру Галкиниш - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Мирзёев, Алиев и Бердимухамедов посмотрели игру "Галкиниш"
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан.
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту города Туркменбаши высокого гостя проводил заместитель Председателя Кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыев и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан.
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Туркменистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана вернулся в Ташкент.
Лидеры Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана обсудили многоплановое сотрудничество
Вчера, 18:06
0