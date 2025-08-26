https://uz.sputniknews.ru/20250826/kogda-nachnutsya-zanyatiya-v-shkolax-uzbekistana-51509913.html

Стало известно, когда начнутся занятия в школах Узбекистана

Более 738 тысяч первоклассников получат подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В новом учебном году занятия во всех школах Узбекистана начнутся 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. Как отмечается, первый урок нового учебного года пройдет в формате тематического занятия "Час будущего" под девизом "За Родину, за нацию, за народ!" Также сообщается, что в этом году подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей, получат более 738 тыс. первоклассников.

