Стало известно, когда начнутся занятия в школах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах Узбекистана
Более 738 тысяч первоклассников получат подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В новом учебном году занятия во всех школах Узбекистана начнутся 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. Как отмечается, первый урок нового учебного года пройдет в формате тематического занятия "Час будущего" под девизом "За Родину, за нацию, за народ!" Также сообщается, что в этом году подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей, получат более 738 тыс. первоклассников.
2025
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В новом учебном году занятия во всех школах Узбекистана начнутся 2 сентября, сообщает
пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.
"Во всех общеобразовательных школах республики учебный год начнется 2 сентября (во вторник)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, первый урок нового учебного года пройдет в формате тематического занятия "Час будущего" под девизом "За Родину, за нацию, за народ!"
Также сообщается, что в этом году подарки от президента, включающие 12 наименований школьных принадлежностей, получат более 738 тыс. первоклассников.