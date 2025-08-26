https://uz.sputniknews.ru/20250826/peregovory-mirziyoyev-korol-iordaniya-51519862.html

О чем договорились главы Узбекистана и Иордании — подробности

По приглашению Шавката Мирзиёева Абдалла II ибн аль-Хусейн находится в республике с государственным визитом

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Самарканда прошли переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II ибн аль-Хусейна, который находится в республике с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога и культурно-гуманитарных обменов, наращивании торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.По мнению сторон, первый в истории дипломатических отношений визит на высшем уровне откроет новый этап в сотрудничестве Узбекистана и Иордании и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства.Президент Узбекистана и Король Иордании:Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в области совместного изучения общего духовного наследия, продвижение идей толерантного и просвещенного ислама, укрепление взаимодействия между исследовательскими центрами и институтами исламоведения двух стран.По мнению сторон, запуск регулярных авиарейсов между столицами двух стран и введение безвизового режима будут способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного турпотока.Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.В завершение переговоров Король Абдалла II ибн аль-Хусейн пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Иорданию.

