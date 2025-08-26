О чем договорились главы Узбекистана и Иордании — подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Король Иордании договорились укрепить сотрудничество
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению Шавката Мирзиёева Абдалла II ибн аль-Хусейн находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Самарканда прошли переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II ибн аль-Хусейна, который находится в республике с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога и культурно-гуманитарных обменов, наращивании торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
По мнению сторон, первый в истории дипломатических отношений визит на высшем уровне откроет новый этап в сотрудничестве Узбекистана и Иордании и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства.
"Лидеры отметили эффективное взаимодействие и подчеркнули необходимость активного продолжения обоюдной поддержки инициатив в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных структур", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана и Король Иордании:
подчеркнули необходимость продолжения конструктивного диалога между министерствами иностранных дел двух стран и тесных межведомственных контактов;
подтвердили готовность к кратному увеличению показателей двусторонней торговли, практической реализации совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов;
договорились наращивать кооперацию в таких сферах, как химическая и текстильная промышленность, "умное" сельское хозяйство, геология, здравоохранение и фармацевтика, туризм и других отраслях;
предложили запустить Межправительственную комиссию и Деловой совет, провести их первые заседания уже к концу текущего года.
"Установлению долгосрочных партнерских связей между деловыми кругами послужит проведение узбекско-иорданского бизнес-форума с участием ведущих компаний и производителей двух стран", — говорится в сообщении.
выразили готовность к дальнейшей активизации культурных, образовательных и туристических обменов, в том числе путем проведения совместных недель культуры, концертов, экспозиций и выставок.
Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в области совместного изучения общего духовного наследия, продвижение идей толерантного и просвещенного ислама, укрепление взаимодействия между исследовательскими центрами и институтами исламоведения двух стран.
"Глава нашего государства высоко оценил инициативу Короля Абдаллы II "Акабский процесс", запущенную 10 лет назад, и предложил провести одно из предстоящих заседаний этой важной инициативы в городе Самарканде", — говорится в сообщении.
По мнению сторон, запуск регулярных авиарейсов между столицами двух стран и введение безвизового режима будут способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного турпотока.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
В завершение переговоров Король Абдалла II ибн аль-Хусейн пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Иорданию.