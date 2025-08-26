https://uz.sputniknews.ru/20250826/samarkand-ofitsialnaya-vstrecha-korol-iordaniya-51514044.html

В Самарканде официально встретили короля Иордании

В Самарканде официально встретили короля Иордании

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн находится в республике с государственным визитом

2025-08-26T13:30+0500

2025-08-26T13:30+0500

2025-08-26T14:32+0500

политика

узбекистан

самарканд

встреча

иордания

глава государства

государственный визит

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51513722_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd17367e061d996db048895e4c323fb.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. По приглашению Шавката Мирзиёева он находится в республике с государственным визитом. Президент Узбекистана и король Иордании обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальной делегации. В соответствии с программой визита, сегодня пройдут мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20250826/korol-iordanii-gosvizit-uzbekistan-51508997.html

узбекистан

самарканд

иордания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд встреча король иордании государственный визит