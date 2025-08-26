Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250826/samarkand-ofitsialnaya-vstrecha-korol-iordaniya-51514044.html
В Самарканде официально встретили короля Иордании
В Самарканде официально встретили короля Иордании
Sputnik Узбекистан
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн находится в республике с государственным визитом
2025-08-26T13:30+0500
2025-08-26T14:32+0500
политика
узбекистан
самарканд
встреча
иордания
глава государства
государственный визит
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51513722_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd17367e061d996db048895e4c323fb.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. По приглашению Шавката Мирзиёева он находится в республике с государственным визитом. Президент Узбекистана и король Иордании обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальной делегации. В соответствии с программой визита, сегодня пройдут мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20250826/korol-iordanii-gosvizit-uzbekistan-51508997.html
узбекистан
самарканд
иордания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51513722_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_be5abc24c904bbd989767c5ec544f6eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарканд встреча король иордании государственный визит
самарканд встреча король иордании государственный визит

В Самарканде официально встретили короля Иордании

13:30 26.08.2025 (обновлено: 14:32 26.08.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Самарканде сегодня пройдут основные мероприятия госвизита короля Иордании
В Самарканде сегодня пройдут основные мероприятия госвизита короля Иордании - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
По приглашению Шавката Мирзиёева он находится в республике с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи короля Иордании

"В Самарканде основные мероприятия визита начались с церемонии официальной встречи главы Иордании. На площади перед зданием Конгресс-центра был выстроен почетный караул. Президент Узбекистана тепло встретил высокого гостя и пригласил на подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран", — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана и король Иордании обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальной делегации.
В соответствии с программой визита, сегодня пройдут мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.
Король Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда
10:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0