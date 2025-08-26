https://uz.sputniknews.ru/20250826/shkolniki-uzbekistan-pobeda-kosmicheskiy-turnir-rf-51504469.html
В финале вместе с командами из РФ, Индии и ОАЭ они разрабатывали эксперименты для учебных спутников "ИнтроСат" (формат CubeSat 3U) и поднимали их в стратосферу до 24 километров
2025-08-26T09:50+0500
2025-08-26T09:50+0500
2025-08-26T09:54+0500
наука
космос
турнир
россия
школьники
узбекистан
участие
победа
роскосмос
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51502998_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_57aa0e63e006cce5cb7eae9337becf9b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Команда школьников из Узбекистана выиграла второй международный космический турнир "Орбита"в РФ, сообщает пресс-служба Агентства Uzcosmos. Организаторы космических состязаний — компания "Образование будущего" и Центр инженерно-космического и естественно-научного образования при поддержке Роскосмоса. Эта победа означает реальную практику в космических технологиях, укрепление инженерных компетенций и развитие международного партнерства, формирующего новое поколение специалистов, добавили в пресс-службе.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51502998_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b76b60ef06a7e3c2452ae9925b17cea.jpg
Школьники из Узбекистана стали победителями космического турнира в России
09:50 26.08.2025 (обновлено: 09:54 26.08.2025)
В финале вместе с командами из РФ, Индии и ОАЭ они разрабатывали эксперименты для учебных спутников "ИнтроСат" (формат CubeSat 3U) и поднимали их в стратосферу до 24 километров.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Команда школьников из Узбекистана выиграла второй международный космический турнир "Орбита"в РФ, сообщает
пресс-служба Агентства Uzcosmos.
"Узбекистан — победитель международного космического турнира "Орбита", — говорится в сообщении.
Организаторы космических состязаний — компания "Образование будущего" и Центр инженерно-космического и естественно-научного образования при поддержке Роскосмоса.
"Финальный этап прошел 19–25 августа в Москве и Королёве, в рамках которого школьники и студенты из России, Узбекистана, Индии и ОАЭ разрабатывали эксперименты для учебных спутников "ИнтроСат" (формат CubeSat 3U) и поднимали их в стратосферу до 24 км", — говорится в сообщении.
Эта победа означает реальную практику в космических технологиях, укрепление инженерных компетенций и развитие международного партнерства, формирующего новое поколение специалистов, добавили в пресс-службе.