https://uz.sputniknews.ru/20250826/shkolniki-uzbekistan-pobeda-kosmicheskiy-turnir-rf-51504469.html

Школьники из Узбекистана стали победителями космического турнира в России

Школьники из Узбекистана стали победителями космического турнира в России

Sputnik Узбекистан

В финале вместе с командами из РФ, Индии и ОАЭ они разрабатывали эксперименты для учебных спутников "ИнтроСат" (формат CubeSat 3U) и поднимали их в стратосферу до 24 километров

2025-08-26T09:50+0500

2025-08-26T09:50+0500

2025-08-26T09:54+0500

наука

космос

турнир

россия

школьники

узбекистан

участие

победа

роскосмос

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51502998_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_57aa0e63e006cce5cb7eae9337becf9b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Команда школьников из Узбекистана выиграла второй международный космический турнир "Орбита"в РФ, сообщает пресс-служба Агентства Uzcosmos. Организаторы космических состязаний — компания "Образование будущего" и Центр инженерно-космического и естественно-научного образования при поддержке Роскосмоса. Эта победа означает реальную практику в космических технологиях, укрепление инженерных компетенций и развитие международного партнерства, формирующего новое поколение специалистов, добавили в пресс-службе.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

школьники узбекистан победители турнир космос россия