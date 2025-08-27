Узбекистан
Мирзиёев: В создании новой истории, нового облика страны есть и ваш достойный вклад
Мирзиёев: В создании новой истории, нового облика страны есть и ваш достойный вклад
Глава республики вручил государственные награды представителям различных сфер в честь 34-й годовщины независимости Узбекистана
Глава республики вручил государственные награды представителям различных сфер в честь 34-й годовщины Независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В создании новой истории, нового облика нашей страны есть и ваш достойный вклад, уважаемые соотечественники, подчеркнул президент Узбекистана на церемонии награждения специалистов различных сфер. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В соответствии с указами Президента Шавката Мирзиёева по случаю 34-й годовщины Независимости Узбекистана представители различных сфер были награждены почетными званиями, орденами и медалями", — говорится в сообщении.

Лидер страны поздравил всех с Днем независимости и отметил достижения республики, которые стали возможны благодаря активной поддержке предпринимательства, строительству современных промышленных комплексов, переходу к "зеленой" и инновационной экономике, развитию возобновляемых источников энергии, сферы информационных технологий, туризма и финансовых услуг.
В частности,
за 8 лет в Узбекистане построили многоквартирные дома на более чем 500 тыс. квартир — в 4 раза больше, чем за первые 25 лет независимости;
на улучшение инфраструктуры махаллей, благоустройство сел и дорог направили 60 трлн сумов;
за счет инвестиций в размере $155 млрд реализовали свыше 100 тыс. проектов, более 7 млн граждан получили источник дохода;
если раньше экспорт туризма не достигал и $500 млн, то сегодня этот показатель превысил $3 млрд.

"Эти огромные исторические достижения — результат масштабных и продуманных реформ, а главное — изменения мышления и мировоззрения наших людей. Строящиеся здания, современные комплексы, удобные дома, школы, детские сады, медицинские, культурные и спортивные учреждения наглядно демонстрируют экономическую мощь и созидательный потенциал Нового Узбекистана. Самое главное, в какой бы сфере ни были достигнуты успехи, каждый результат, прежде всего, служит возвышению человеческого достоинства, обеспечению его прав и интересов", — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что за последние восемь лет на социальную инфраструктуру было выделено средств в шесть раз больше, чем ранее. Благодаря условиям, созданным для предпринимателей, объем промышленного экспорта вырос с $28 млрд долларов в 2016 году до $62 млрд.
Колоссальные изменения происходят в сельском хозяйстве, строительной и текстильной отраслях, электротехнике, машиностроении, фармацевтике, сфере услуг.
"Главное, что во все отрасли пришли новые знания и современные технологии. Это привело к созданию сотен тысяч рабочих мест и подготовке армии высококвалифицированных специалистов. В каждой сфере сформировалась собственная стратегия и школа опыта Нового Узбекистана. В создании такой новой истории, нового облика нашей страны есть и ваш достойный вклад, уважаемые соотечественники. За это выражаю вам глубокую благодарность", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
