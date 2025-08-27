https://uz.sputniknews.ru/20250827/mirziyoyev-nagrajdeniye-den-nezavisimosti-51548216.html

Мирзиёев: В создании новой истории, нового облика страны есть и ваш достойный вклад

Глава республики вручил государственные награды представителям различных сфер в честь 34-й годовщины независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В создании новой истории, нового облика нашей страны есть и ваш достойный вклад, уважаемые соотечественники, подчеркнул президент Узбекистана на церемонии награждения специалистов различных сфер. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер страны поздравил всех с Днем независимости и отметил достижения республики, которые стали возможны благодаря активной поддержке предпринимательства, строительству современных промышленных комплексов, переходу к "зеленой" и инновационной экономике, развитию возобновляемых источников энергии, сферы информационных технологий, туризма и финансовых услуг.В частности,Он также добавил, что за последние восемь лет на социальную инфраструктуру было выделено средств в шесть раз больше, чем ранее. Благодаря условиям, созданным для предпринимателей, объем промышленного экспорта вырос с $28 млрд долларов в 2016 году до $62 млрд.Колоссальные изменения происходят в сельском хозяйстве, строительной и текстильной отраслях, электротехнике, машиностроении, фармацевтике, сфере услуг."Главное, что во все отрасли пришли новые знания и современные технологии. Это привело к созданию сотен тысяч рабочих мест и подготовке армии высококвалифицированных специалистов. В каждой сфере сформировалась собственная стратегия и школа опыта Нового Узбекистана. В создании такой новой истории, нового облика нашей страны есть и ваш достойный вклад, уважаемые соотечественники. За это выражаю вам глубокую благодарность", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

