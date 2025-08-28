В столице Узбекистана построили аэропорт "Ташкент-Восточный"
11:00 28.08.2025 (обновлено: 11:04 28.08.2025)
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Его общая площадь — 561 га. ВПП длиной 4 км и три рулежные дорожки смогут принимать даже самые тяжелые самолеты. Данный объект посетил глава республики.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В столице Узбекистана построили комплекс бизнес-авиации — аэропорт "Ташкент-Восточный" на базе одноименного аэродрома. Президент РУз Шавкат Мирзиёев посетил данный объект, сообщает пресс-служба главы государства.
Его строительство началось в 2017 году.
"Масштабный проект, пройдя через пандемию и последующие трудности, был успешно завершен", — говорится в сообщении.
Общая площадь аэропорта — 561 гектар.
Взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и три рулежные дорожки полностью реконструировали, чтобы принимать даже самые тяжелые самолеты.
Построили перрон на 20 воздушных судов.
Для лайнеров "Boeing-787", "А320", бизнес-джетов и вертолетов возвели современные ангары, обеспечивающие их безопасное хранение в оптимальных условиях.
В аэропорту построили VIP и CIP-терминалы.
В зале для высокопоставленных гостей создали все условия для официальных встреч, переговоров и брифингов.
В CIP-терминале, рассчитанном на прием 100 пассажиров в час, откроют магазины и зоны общественного питания.
Аэропорт оборудуют современными радиотехническими и метеорологическими системами категории ICAO III-A. Это позволит обеспечивать взлеты и посадки даже в сложных погодных условиях.
"Благодаря удобному расположению новый аэропорт станет важным транспортным узлом для столицы и Нового Ташкента. Расширятся возможности для проведения международных визитов и деловых поездок, улучшатся условия для иностранных инвесторов. В результате возрастет экономическая активность, сфера услуг получит импульс к развитию и появятся новые рабочие места", — говорится в сообщении.
Глава республики побеседовал с собравшимися здесь представителями общественности и старшего поколения.
"После долгой подготовки мы построили новый аэропорт, который обеспечит высокий уровень сервиса для гостей нашей страны. Это позволит разгрузить Ташкентский международный аэропорт. Для него также запланировано возведение крупного комплекса в другом месте", — отметил Президент.