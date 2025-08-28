https://uz.sputniknews.ru/20250828/v-stolitse-uzbekistana-postroili-aeroport-tashkent-vostochnyy-51567380.html

В столице Узбекистана построили аэропорт "Ташкент-Восточный"

Его общая площадь — 561 га. ВПП длиной 4 км и три рулежные дорожки смогут принимать даже самые тяжелые самолеты. Данный объект посетил глава республики. 28.08.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В столице Узбекистана построили комплекс бизнес-авиации — аэропорт "Ташкент-Восточный" на базе одноименного аэродрома. Президент РУз Шавкат Мирзиёев посетил данный объект, сообщает пресс-служба главы государства. Его строительство началось в 2017 году. Глава республики побеседовал с собравшимися здесь представителями общественности и старшего поколения.

