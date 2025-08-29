https://uz.sputniknews.ru/20250829/tashkent-altynkol-konteyner-poezd-vagon-51602663.html
Ташкент отправил в Алтынколь первый контейнерный поезд с собственными вагонами
Ташкент отправил в Алтынколь первый контейнерный поезд с собственными вагонами
Sputnik Узбекистан
Ранее отправлялись казахские вагоны.
2025-08-29T18:22+0500
2025-08-29T18:22+0500
2025-08-29T18:22+0500
узбекистан
казахстан
торговля
грузоперевозки
поезд
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602379_0:130:941:659_1920x0_80_0_0_eece92e4eb3c4ea8d9282b499b97099c.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Из Ташкента в Алтынколь (Казахстан) отправился первый контейнерный поезд с собственными вагонами, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари". Ранее отправлялись казахские вагоны.Теперь же поезд состоит из 57 фитинговых платформ, принадлежащих АО "Узбекистон темир йуллари" под управлением АО "Узтемирйулконтейнер". Он преодолеет свыше тысячи километров до Алтынколя за два дня, а затем обратно вернется в Ташкент тем же составом. Это позволит снизить транспортные расходы, а также создать благоприятные условия для пользователей логистических услуг. АО "Узтемирйулконтейнер" планирует и дальше расширять свой вагонный парк, чтобы существенно снизить транспортные расходы на экспортно-импортных направлениях в рамках поставленной президентом Узбекистана задачи по широкому внедрению принципа мультимодальных перевозок и увеличению доли национальных транспортных операторов, предоставляющих услуги в формате 3PL и выше.
https://uz.sputniknews.ru/20250525/uzbekistan-kitay-zapusk-gruzovoy-poyezd-49535950.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602379_0:42:941:747_1920x0_80_0_0_9845ca01c5ef04a8de4933dd71d8f93b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан ташкент казахстан алтынкуль поезд грузоперевозка вагоны
узбекистан ташкент казахстан алтынкуль поезд грузоперевозка вагоны
Ташкент отправил в Алтынколь первый контейнерный поезд с собственными вагонами
Ранее отправлялись казахские вагоны.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Из Ташкента в Алтынколь (Казахстан) отправился первый контейнерный поезд с собственными вагонами, сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Ранее отправлялись казахские вагоны.
Теперь же поезд состоит из 57 фитинговых платформ, принадлежащих АО "Узбекистон темир йуллари" под управлением АО "Узтемирйулконтейнер". Он преодолеет свыше тысячи километров до Алтынколя за два дня, а затем обратно вернется в Ташкент тем же составом.
Это позволит снизить транспортные расходы, а также создать благоприятные условия для пользователей логистических услуг.
АО "Узтемирйулконтейнер" планирует и дальше расширять свой вагонный парк, чтобы существенно снизить транспортные расходы на экспортно-импортных направлениях в рамках поставленной президентом Узбекистана задачи по широкому внедрению принципа мультимодальных перевозок и увеличению доли национальных транспортных операторов, предоставляющих услуги в формате 3PL и выше.