Ташкент отправил в Алтынколь первый контейнерный поезд с собственными вагонами

Ранее отправлялись казахские вагоны.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Из Ташкента в Алтынколь (Казахстан) отправился первый контейнерный поезд с собственными вагонами, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари". Ранее отправлялись казахские вагоны.Теперь же поезд состоит из 57 фитинговых платформ, принадлежащих АО "Узбекистон темир йуллари" под управлением АО "Узтемирйулконтейнер". Он преодолеет свыше тысячи километров до Алтынколя за два дня, а затем обратно вернется в Ташкент тем же составом. Это позволит снизить транспортные расходы, а также создать благоприятные условия для пользователей логистических услуг. АО "Узтемирйулконтейнер" планирует и дальше расширять свой вагонный парк, чтобы существенно снизить транспортные расходы на экспортно-импортных направлениях в рамках поставленной президентом Узбекистана задачи по широкому внедрению принципа мультимодальных перевозок и увеличению доли национальных транспортных операторов, предоставляющих услуги в формате 3PL и выше.

