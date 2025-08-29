https://uz.sputniknews.ru/20250829/tekstil-otrasl-kooperatsiya-eaeu-51601552.html
Производство технического текстиля считают перспективным для кооперации в рамках ЕАЭС
Оно в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС. 29.08.2025, Sputnik Узбекистан
2025-08-29T17:09+0500
2025-08-29T17:09+0500
2025-08-29T17:09+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080571_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eaad25586c1c4b5f9dbbc95cc3711cea.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Производство технического текстиля является перспективным для выстраивания кооперационных связей в рамках ЕАЭС, считает заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян.Во время круглого стола "Актуальные проблемы развития технического текстиля, тенденции и факторы роста" в рамках общеотраслевой международной выставки "Интерткань.Осень-2025" участники обсудили потенциал данной отрасли и возможности ее развития. Как было отмечено в ходе дискуссий, потенциал технического текстиля заключается в наличии внутренних ресурсов стран-производителей по части обеспечения полиамидными и полипропиленовыми волокнами.Тем не менее, в отрасли отсутствует классификация технического текстиля, из-за чего трудно в полной мере оценить емкость рынка. По словам представителя ЕЭК, данное производство в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250828/eaeu-rost-gruzo-passajiroperevozki-51575018.html
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080571_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_8e9d223428d80649436b5fde1185d21a.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Производство технического текстиля является перспективным для выстраивания кооперационных связей в рамках ЕАЭС, считает
заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян.
Во время круглого стола "Актуальные проблемы развития технического текстиля, тенденции и факторы роста" в рамках общеотраслевой международной выставки "Интерткань.Осень-2025" участники обсудили потенциал данной отрасли и возможности ее развития.
Как было отмечено в ходе дискуссий, потенциал технического текстиля заключается в наличии внутренних ресурсов стран-производителей по части обеспечения полиамидными и полипропиленовыми волокнами.
Тем не менее, в отрасли отсутствует классификация технического текстиля, из-за чего трудно в полной мере оценить емкость рынка.
"Для оценки рынка необходима более детальная статистическая и таможенная классификация всех видов товарной продукции, имеющих отношение к техническому текстилю", — подчеркнул Георгий Арзуманян.
По словам представителя ЕЭК, данное производство в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.