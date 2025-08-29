Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250829/tekstil-otrasl-kooperatsiya-eaeu-51601552.html
Производство технического текстиля считают перспективным для кооперации в рамках ЕАЭС
Производство технического текстиля считают перспективным для кооперации в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Оно в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС. 29.08.2025, Sputnik Узбекистан
2025-08-29T17:09+0500
2025-08-29T17:09+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
текстиль
еэк
сотрудничество
производство
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080571_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eaad25586c1c4b5f9dbbc95cc3711cea.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Производство технического текстиля является перспективным для выстраивания кооперационных связей в рамках ЕАЭС, считает заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян.Во время круглого стола "Актуальные проблемы развития технического текстиля, тенденции и факторы роста" в рамках общеотраслевой международной выставки "Интерткань.Осень-2025" участники обсудили потенциал данной отрасли и возможности ее развития. Как было отмечено в ходе дискуссий, потенциал технического текстиля заключается в наличии внутренних ресурсов стран-производителей по части обеспечения полиамидными и полипропиленовыми волокнами.Тем не менее, в отрасли отсутствует классификация технического текстиля, из-за чего трудно в полной мере оценить емкость рынка. По словам представителя ЕЭК, данное производство в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250828/eaeu-rost-gruzo-passajiroperevozki-51575018.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47080571_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_8e9d223428d80649436b5fde1185d21a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, текстиль, еэк, сотрудничество, производство, политика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, текстиль, еэк, сотрудничество, производство, политика

Производство технического текстиля считают перспективным для кооперации в рамках ЕАЭС

17:09 29.08.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовТекстильная фабрика
Текстильная фабрика - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Оно в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Производство технического текстиля является перспективным для выстраивания кооперационных связей в рамках ЕАЭС, считает заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян.
Во время круглого стола "Актуальные проблемы развития технического текстиля, тенденции и факторы роста" в рамках общеотраслевой международной выставки "Интерткань.Осень-2025" участники обсудили потенциал данной отрасли и возможности ее развития.
Как было отмечено в ходе дискуссий, потенциал технического текстиля заключается в наличии внутренних ресурсов стран-производителей по части обеспечения полиамидными и полипропиленовыми волокнами.
Тем не менее, в отрасли отсутствует классификация технического текстиля, из-за чего трудно в полной мере оценить емкость рынка.

"Для оценки рынка необходима более детальная статистическая и таможенная классификация всех видов товарной продукции, имеющих отношение к техническому текстилю", — подчеркнул Георгий Арзуманян.

По словам представителя ЕЭК, данное производство в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.
Пункт таможенного оформления на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕАЭС: в странах Союза растут объемы грузо- и пассажироперевозок
Вчера, 16:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0