Производство технического текстиля считают перспективным для кооперации в рамках ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Производство технического текстиля является перспективным для выстраивания кооперационных связей в рамках ЕАЭС, считает заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян.Во время круглого стола "Актуальные проблемы развития технического текстиля, тенденции и факторы роста" в рамках общеотраслевой международной выставки "Интерткань.Осень-2025" участники обсудили потенциал данной отрасли и возможности ее развития. Как было отмечено в ходе дискуссий, потенциал технического текстиля заключается в наличии внутренних ресурсов стран-производителей по части обеспечения полиамидными и полипропиленовыми волокнами.Тем не менее, в отрасли отсутствует классификация технического текстиля, из-за чего трудно в полной мере оценить емкость рынка. По словам представителя ЕЭК, данное производство в целом имеет положительную динамику роста в большинстве государств ЕАЭС.

