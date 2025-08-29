https://uz.sputniknews.ru/20250829/uzbekistan--poryadok-registratsiya-lekarstva-51583937.html

Узбекистан начнет признавать лекарства, одобренные ВОЗ

Шавкат Мирзиёев подписал указ.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий", сообщает Минюст РУз. Согласно документу, уже с 1 октября текущего года государственную регистрацию смогут пройти медикаменты, одобренные на основе результатов Глобального инструмента сравнительного анализа (бенчмаркинга) ВОЗ. Кроме того, в Узбекистане вводится новый порядок регистрации лекарственных средств.С 1 января 2026 года будут:Чтобы оформить сертификат соответствия медикаментов нужно иметь:После госрегистрации узбекским и зарубежным производителям на 5 лет будут выдавать регистрационное удостоверение. При этом все бессрочные удостоверения, выданные ранее местным производителям, также приравниваются к 5 годам с даты вступления в силу указа, то есть с 23 августа. Производители, имеющие лицензию, смогут производить лекарства и медицинские изделия по договору на основании заказа их правообладателя. В Узбекистане отменят лицензию для осуществления розничной торговли медицинскими изделиями — теперь для этого нужно уведомлять уполномоченные органы.

