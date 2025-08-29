https://uz.sputniknews.ru/20250829/uzbekistan--poryadok-registratsiya-lekarstva-51583937.html
Узбекистан начнет признавать лекарства, одобренные ВОЗ
Узбекистан начнет признавать лекарства, одобренные ВОЗ
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал указ.
2025-08-29T09:56+0500
2025-08-29T09:56+0500
2025-08-29T10:26+0500
узбекистан
фармацевтика
медицинское оборудование
лекарства
указ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379403_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_19768ec99aa07d1d35189ac6a93f0071.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий", сообщает Минюст РУз. Согласно документу, уже с 1 октября текущего года государственную регистрацию смогут пройти медикаменты, одобренные на основе результатов Глобального инструмента сравнительного анализа (бенчмаркинга) ВОЗ. Кроме того, в Узбекистане вводится новый порядок регистрации лекарственных средств.С 1 января 2026 года будут:Чтобы оформить сертификат соответствия медикаментов нужно иметь:После госрегистрации узбекским и зарубежным производителям на 5 лет будут выдавать регистрационное удостоверение. При этом все бессрочные удостоверения, выданные ранее местным производителям, также приравниваются к 5 годам с даты вступления в силу указа, то есть с 23 августа. Производители, имеющие лицензию, смогут производить лекарства и медицинские изделия по договору на основании заказа их правообладателя. В Узбекистане отменят лицензию для осуществления розничной торговли медицинскими изделиями — теперь для этого нужно уведомлять уполномоченные органы.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/stalo-izvestno-kak-budut-pooschryat-pochetnyx-donorov-v-uzbekistane-46626447.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379403_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_368bdc1181ad565f92fbf4f380bf8c4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан медицина лекарства медикаменты воз регистрация
узбекистан медицина лекарства медикаменты воз регистрация
Узбекистан начнет признавать лекарства, одобренные ВОЗ
09:56 29.08.2025 (обновлено: 10:26 29.08.2025)
Меры вступят в силу с начала нового года.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий", сообщает
Минюст РУз.
Согласно документу, уже с 1 октября текущего года государственную регистрацию смогут пройти медикаменты, одобренные на основе результатов Глобального инструмента сравнительного анализа (бенчмаркинга) ВОЗ.
Кроме того, в Узбекистане вводится новый порядок регистрации лекарственных средств.
С 1 января 2026 года будут:
проводить государственную регистрацию медикаментов и медицинской техники на основании положительных результатов клинических исследований;
классифицировать лекарства по четырем уровням безопасности с учетом рисков, связанных с жизнью человека.
Чтобы оформить сертификат соответствия медикаментов нужно иметь:
для лекарств — с 1 января 2027 года национальный сертификат "Надлежащая производственная практика — GMP" на вид лекарственных средств производителя;
для медицинских изделий — с 1 июля 2027 года сертификат соответствия производителя национальному стандарту "ISO:13485".
После госрегистрации узбекским и зарубежным производителям на 5 лет будут выдавать регистрационное удостоверение. При этом все бессрочные удостоверения, выданные ранее местным производителям, также приравниваются к 5 годам с даты вступления в силу указа, то есть с 23 августа.
Производители, имеющие лицензию, смогут производить лекарства и медицинские изделия по договору на основании заказа их правообладателя.
В Узбекистане отменят лицензию для осуществления розничной торговли медицинскими изделиями — теперь для этого нужно уведомлять уполномоченные органы.