Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина в Узбекистан — другие подробности переговоров лидеров
11:05 02.09.2025 (обновлено: 11:43 02.09.2025)
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В Пекине прошли переговоры лидеров двух стран с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия.
Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с 80-летием Победы, а также с успешным проведением мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзине, еще раз подчеркнул своевременность и актуальность инициативы Председателя КНР по глобальному управлению.
"Главы государств отметили, что за прошедшие годы совершен мощный прорыв в развитии двусторонних отношений. С удовлетворением констатированы нарастающая динамика контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимная поддержка по ключевым вопросам. Подтверждена неизменная позиция Узбекистана в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла" — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", — говорится в сообщении.
В прошлом году товарооборот между РУз и КНР превысил $14 млрд, с начала года вырос еще на 23%. Стоит задача по доведению этого показателя до $20 млрд за счет взаимных поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Портфель инвестпроектов превышает $60 млрд. В 2024 году запущено 64 проекта на сумму более $10 млрд. В регионах Узбекистана действуют совместные технопарки и специальные индустриальные зоны, расширяется производство электромобилей "BYD" с повышением уровня локализации.
Накануне визита Шавката Мирзиёева в КНР успешно прошел бизнес-форум. Проработаны перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности, модернизации и цифровизации общественного транспорта, возведения платных автодорог, глубокой переработки критических минералов, а также в области химии, водного и сельского хозяйства, туризма и градостроительства.
Расширяется полномасштабное партнерство с Эксимбанком, Государственным банком развития Китая, Фондом "Шелковый путь" и другими институтами. При поддержке Эксимбанка недавно в Ташкенте завершили строительство Олимпийского городка.
Стороны высоко оценили активизацию межрегиональных обменов. Как отмечалось, продолжится экспертное содействие в реализации совместных мероприятий, направленных на искоренение бедности в нашей стране на основе китайского опыта.
Кроме того,
предложено создать узбекско-китайский центр по развитию искусственного интеллекта для продвижения инновационных проектов и подготовки специалистов;
с удовлетворением отмечено начало практической фазы строительства стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан;
указано на необходимость расширения партнерства в области науки, медицины, образования и туризма;
в Узбекистане открыт филиал Северо-западного сельского и лесного университета и Международный математический центр;
подписано Соглашение об открытии филиала Сианьского нефтяного университета;
в планах открытие филиала Пекинского технологического института;
в этом году в Узбекистане пройдет второй Образовательный форум;
"Выражена поддержка расширению изучения китайского языка и увеличению квот для обучения узбекской молодежи, развитию деятельности институтов Конфуция", — говорится в сообщении.
предусмотрено создание в регионах РУз узбекско-китайских "Мастерских Лу Бань" для подготовки специалистов в сферах энергетики, машиностроения, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства;
в целях создания условий для роста туристического обмена увеличивается количество авиарейсов, введен безвизовый режим между двумя странами;
в эти дни Узбекистан представлен на большой выставке в Национальном музее Китая. В 2027 году планируется провести выставки искусства в Шанхае и Пекине.
Лидеры также обменялись мнениями по международной повестке, отметили важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, ШОС, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок.
"В завершение переговоров лидер Узбекистана пригласил главу КНР посетить нашу страну с визитом", — говорится в сообщении.
