Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина в Узбекистан — другие подробности переговоров лидеров

Глава Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом

2025-09-02T11:05+0500

2025-09-02T11:05+0500

2025-09-02T11:43+0500

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В Пекине прошли переговоры лидеров двух стран с участием членов официальных делегаций. Стороны рассмотрели вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия. Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с 80-летием Победы, а также с успешным проведением мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзине, еще раз подчеркнул своевременность и актуальность инициативы Председателя КНР по глобальному управлению. Стороны высоко оценили активизацию межрегиональных обменов. Как отмечалось, продолжится экспертное содействие в реализации совместных мероприятий, направленных на искоренение бедности в нашей стране на основе китайского опыта. Кроме того, Лидеры также обменялись мнениями по международной повестке, отметили важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, ШОС, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок. Президент Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.

