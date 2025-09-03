Узбекистан
Мирзиёев и Путин встретились в Пекине — детали переговоров
Мирзиёев и Путин встретились в Пекине — детали переговоров
Стороны подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Пекине состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер России поздравил собеседника и многонациональный народ Узбекистана с Днем независимости, пожелав благополучия, устойчивого развития и процветания. Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне. Стороны отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, обменялись мнениями по вопросам международной повестки.Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Пекине состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер России поздравил собеседника и многонациональный народ Узбекистана с Днем независимости, пожелав благополучия, устойчивого развития и процветания.
Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделено ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, стимулированию кооперационных связей между регионами, в том числе в рамках созданных совместных промышленных парков", — говорится в сообщении.
Стороны отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, обменялись мнениями по вопросам международной повестки.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.
