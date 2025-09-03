https://uz.sputniknews.ru/20250903/mirziyoyev-putin-peregovory-pekin-51696049.html

Мирзиёев и Путин встретились в Пекине — детали переговоров

Стороны подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Пекине состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер России поздравил собеседника и многонациональный народ Узбекистана с Днем независимости, пожелав благополучия, устойчивого развития и процветания. Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих контактов на высшем уровне. Стороны отметили плодотворное гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, обменялись мнениями по вопросам международной повестки.Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находится в этой стране с официальным визитом.

