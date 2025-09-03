Шавкат Мирзиёев завершил визит в Китай

31 августа в городе Тяньцзине глава РУз вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в конгресс-центре "Мэйцзян". 31 августа в городе Тяньцзине глава РУз вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в конгресс-центре "Мэйцзян".

1 сентября он участвовал в работе очередного заседания Совета глав государств ШОС и встрече в формате "ШОС плюс", в ходе которых выдвинул ряд инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.

2 сентября в Пекине состоялись переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином с участием официальных делегаций. По итогам встречи подписан солидный пакет двусторонних документов в приоритетных направлениях практического взаимодействия.

Состоялась встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев также встретился с Премьер-министром Китая Ли Цяном, главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.