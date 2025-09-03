Узбекистан
Шавкат Мирзиёев завершил визит в Китай
Шавкат Мирзиёев завершил визит в Китай
Лидер Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находился в этой стране с официальным визитом
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Китай, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находился в этой стране с официальным визитом. По завершении мероприятий визита глава государства вылетел в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили официальные лица КНР, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250831/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kitae-51629477.html
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Китай, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находился в этой стране с официальным визитом.
"Насыщенная программа мероприятий официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику завершилась", — говорится в сообщении.
31 августа в городе Тяньцзине глава РУз вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в конгресс-центре "Мэйцзян".
1 сентября он участвовал в работе очередного заседания Совета глав государств ШОС и встрече в формате "ШОС плюс", в ходе которых выдвинул ряд инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.
2 сентября в Пекине состоялись переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином с участием официальных делегаций. По итогам встречи подписан солидный пакет двусторонних документов в приоритетных направлениях практического взаимодействия.
Состоялась встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев также встретился с Премьер-министром Китая Ли Цяном, главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.
3 сентября президент Узбекистана принял участие в параде Победы, состоявшемся в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
По завершении мероприятий визита глава государства вылетел в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили официальные лица КНР, добавили в пресс-службе.
