Шавкат Мирзиёев завершил визит в Китай
14:37 03.09.2025 (обновлено: 15:11 03.09.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев завершил визит в Китайскую Народную Республику и отбыл в Ташкент
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
Лидер Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находился в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Китай, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 30 августа – 3 сентября находился в этой стране с официальным визитом.
"Насыщенная программа мероприятий официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику завершилась", — говорится в сообщении.
31 августа в городе Тяньцзине глава РУз вместе с супругой принял участие в неформальных мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в конгресс-центре "Мэйцзян".
1 сентября он участвовал в работе очередного заседания Совета глав государств ШОС и встрече в формате "ШОС плюс", в ходе которых выдвинул ряд инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации.
2 сентября в Пекине состоялись переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином с участием официальных делегаций. По итогам встречи подписан солидный пакет двусторонних документов в приоритетных направлениях практического взаимодействия.
Состоялась встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев также встретился с Премьер-министром Китая Ли Цяном, главами зарубежных делегаций и представителями деловых кругов Китая.
3 сентября президент Узбекистана принял участие в параде Победы, состоявшемся в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит Президента Узбекистана в Китай завершился
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит Президента Узбекистана в Китай завершился
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит Президента Узбекистана в Китай завершился
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Узбекистана в Китай завершился
По завершении мероприятий визита глава государства вылетел в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили официальные лица КНР, добавили в пресс-службе.
31 августа, 09:50