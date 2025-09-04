https://uz.sputniknews.ru/20250904/mirziyoyev-initsiativy-shos-sammit-51730554.html

Замгенсека ШОС: Инициативы Узбекистана важны для институционального развития организации

Sputnik Узбекистан

По мнению участников встречи за круглым столом, прошедшей в Ташкенте, углубление культурных связей и укрепление института народной дипломатии являются важными факторами долгосрочного партнерства в рамках ШОС

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В столице Узбекистана состоялся круглый стол на тему "ШОС в действии: инициативы Нового Узбекистана", сообщает корреспондент Sputnik. К диалогу пригласили представителей госорганизаций и ННО, ученых, парламентариев, студенческую молодежь. В фокусе внимания участников находились инициативы, выдвинутые президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым на саммите в Тяньцзине. Глава Узбекистана предложил усилить эффективность работы организации и ее институтов. Он также поддержал идею расширения организации за счет новых партнеров, в том числе из стран Глобального Юга. Отдельное внимание он уделил вопросам безопасности: предложил принять Декларацию ШОС по ядерной безопасности, возобновить работу совещания министров внутренних дел, обновить соглашение по борьбе с преступностью и разработать программу противодействия наркозависимости до 2030 года. Кроме того, он поддержал возобновление деятельности Контактной группы "ШОС — Афганистан" в целях диалога и социальных проектов в этой стране. Инициативы лидера Узбекистана в экономической сфере касались подписания соглашения об упрощении процедур торговли и ускорения внедрения механизмов финансирования региональных проектов. Кроме того, он предложил создать многосторонние площадки — Энергетический консорциум, Региональный центр по критическим материалам, сеть венчурных фондов для поддержки стартапов, а также электронный портал для развития бизнес-контактов. Говоря о развитии транспортных маршрутов, Мирзиёев призвал активнее использовать коридоры "Север — Юг" и "Восток — Запад", развивать пути в сторону Индийского океана и Персидского залива, а также формировать единое транспортное пространство ШОС с учетом инициативы "Пояса и пути". Проректор Национального университета РУз Раима Ширинова подчеркнула, что инициативы президента Узбекистана по запуску онлайн-кампуса "Университет ШОС", организации конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов в рамках Организации будут способствовать ускорению обменов в сферах образования, науки и технологий. Как отмечалось, углубление культурных связей и укрепление института народной дипломатии являются важными факторами долгосрочного партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В рамках экологической повестки глава республики предложил создать региональную платформу ШОС по вопросам изменения климата, декарбонизации, внедрения технологий ИИ для прогнозирования экологических рисков. По мнению участников встречи, это очень важно для восполнения дефицита воды в Центральной Азии и смягчения негативных последствий климатических изменений в регионе. Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань в своем видеообращении отметила, что инициативы, озвученные руководством Узбекистана, важны для институционального развития ШОС. По ее словам, они полностью соответствуют принципам "Шанхайского духа", поскольку одинаково служат интересам государств-членов. Для справки: Узбекистан с 2017 года заметно активизировался в Организации, выдвигая предложения по развитию практического сотрудничества стран ШОС. К настоящему времени успешно реализовано более 80 из 105 инициатив республики, направленных на углубление политического, экономического, инновационного и гуманитарного сотрудничества.

