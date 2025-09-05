Россия передала Узбекистану новый эталонный стенд для поверки уровнемеров

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия передала Узбекистану новый метрологический эталонный стенд для поверки уровнемеров ЭЛМЕТРО СПУ-А, сообщает Росстандарт. Производство принадлежит челябинскому производителю ГК "ЭлМетро", но в разработке дизайна, компоновки и привязке стенда к помещению также активное участие приняли специалисты Узбекского национального института метрологии (ГУ "УзНИМ"). Стенд позволит: Модернизация эталонной базы Узбекистана проходит в рамках Соглашения между правительствами РФ и РУз об оказании технического содействия Узбекистану в области метрологии, подписанного на полях прошедшей в апреле 2025 года Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Тогда же руководитель Росстандарта Антон Шалаев передал директору Узбекского агентства по техническому регулированию Акмалу Жуманазарову разработанный российскими учеными эталон для контроля техсостояния медицинского электрооборудования.Для справки: эталон в метрологии — это средство измерений, с которым сравнивают другие приборы, например, чтобы проверить их точность. Уровнемер же позволяет непрерывно измерять уровень жидкости и сыпучих материалов в открытых и закрытых сосудах, бункерах и других различных мест хранения. В метрологии его использование необходимо для контроля качества, автоматизации техпроцессов и повышения эффективности производства.
Модернизация эталонной базы Узбекистана проходит в рамках Соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в области метрологии между РУз и РФ.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Россия передала Узбекистану новый метрологический эталонный стенд для поверки уровнемеров ЭЛМЕТРО СПУ-А, сообщает Росстандарт.
Производство принадлежит челябинскому производителю ГК "ЭлМетро", но в разработке дизайна, компоновки и привязке стенда к помещению также активное участие приняли специалисты Узбекского национального института метрологии (ГУ "УзНИМ").
передавать единицы измерения уровня нижестоящим эталонам и рабочим приборам для измерения уровня в резервуарах и промышленных объектах;
обеспечить высокую точность — до 0,0012% при поверке уровнемеров.
"Оснащение Узбекского национального института метрологии подобным эталоном расширяет возможности для метрологического обеспечения в области поверки и калибровки средств измерения уровня, и позволяет проводить испытания с целью утверждения типа высокоточных уровнемеров", — отметил на церемонии передачи стенда начальник Управления метрологии Росстандарта Захар Осока.
Модернизация эталонной базы Узбекистана проходит в рамках Соглашения между правительствами РФ и РУз об оказании технического содействия Узбекистану в области метрологии, подписанного на полях прошедшей в апреле 2025 года Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Тогда же руководитель Росстандарта Антон Шалаев передал директору Узбекского агентства по техническому регулированию Акмалу Жуманазарову разработанный российскими учеными эталон для контроля техсостояния медицинского электрооборудования.
Для справки: эталон в метрологии — это средство измерений, с которым сравнивают другие приборы, например, чтобы проверить их точность. Уровнемер же позволяет непрерывно измерять уровень жидкости и сыпучих материалов в открытых и закрытых сосудах, бункерах и других различных мест хранения. В метрологии его использование необходимо для контроля качества, автоматизации техпроцессов и повышения эффективности производства.