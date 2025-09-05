https://uz.sputniknews.ru/20250905/uzbekneftegaz-postavki-benzin-fergana-valley-51755338.html

Узбекнефтегаз увеличит поставки бензина в Ферганскую долину

Узбекнефтегаз увеличит поставки бензина в Ферганскую долину

Sputnik Узбекистан

Нефтебазы также начнут работать круглосуточно.

2025-09-05T13:02+0500

2025-09-05T13:02+0500

2025-09-05T14:58+0500

узбекистан

ферганская область

бензин

узбекнефтегаз

энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_162:0:3510:1883_1920x0_80_0_0_d3fe86f82881e8eb5dda8007af17d5fc.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекнефтегаз выставил на биржевые торги 2 тысячи тонн бензина для Ферганской долины, сообщает пресс-служба госкомпании. Ранее на торги выходило в среднем 250-300 тонн в сутки. Таким образом, новый показатель в 7 раз больше, чем до этого в обычные дни. Это делается для полного удовлетворения потребностей населения региона в автобензине на фоне временного ограничения деятельности автогазонаполнительных станций в Ферганской долине. Закрытие АГНС связано с приостановлением транспортировки природного газа по магистральному газопроводу "Ахангарон – Пунгон" на 36 часов с 12.00 5 сентября.В связи с этим нефтебазы также переведут на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку бензина на региональные АЗС. При этом ранее сообщалось, что в республике изменились объемы производства топлива. За 7 месяцев 2025-го произведено 667 тыс. тонн автомобильного бензина и 672,9 тыс. тонн дизельного топлива.

https://uz.sputniknews.ru/20250822/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-infografika-51427169.html

узбекистан

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекнефтегаз фергана бензин энергетика