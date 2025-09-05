https://uz.sputniknews.ru/20250905/uzbekneftegaz-postavki-benzin-fergana-valley-51755338.html
Узбекнефтегаз увеличит поставки бензина в Ферганскую долину
Узбекнефтегаз увеличит поставки бензина в Ферганскую долину
Sputnik Узбекистан
Нефтебазы также начнут работать круглосуточно.
2025-09-05T13:02+0500
2025-09-05T13:02+0500
2025-09-05T14:58+0500
узбекистан
ферганская область
бензин
узбекнефтегаз
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_162:0:3510:1883_1920x0_80_0_0_d3fe86f82881e8eb5dda8007af17d5fc.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекнефтегаз выставил на биржевые торги 2 тысячи тонн бензина для Ферганской долины, сообщает пресс-служба госкомпании. Ранее на торги выходило в среднем 250-300 тонн в сутки. Таким образом, новый показатель в 7 раз больше, чем до этого в обычные дни. Это делается для полного удовлетворения потребностей населения региона в автобензине на фоне временного ограничения деятельности автогазонаполнительных станций в Ферганской долине. Закрытие АГНС связано с приостановлением транспортировки природного газа по магистральному газопроводу "Ахангарон – Пунгон" на 36 часов с 12.00 5 сентября.В связи с этим нефтебазы также переведут на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку бензина на региональные АЗС. При этом ранее сообщалось, что в республике изменились объемы производства топлива. За 7 месяцев 2025-го произведено 667 тыс. тонн автомобильного бензина и 672,9 тыс. тонн дизельного топлива.
https://uz.sputniknews.ru/20250822/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-infografika-51427169.html
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_580:0:3091:1883_1920x0_80_0_0_a9a67786a68b5405db122b3d3fc486c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекнефтегаз фергана бензин энергетика
узбекнефтегаз фергана бензин энергетика
Узбекнефтегаз увеличит поставки бензина в Ферганскую долину
13:02 05.09.2025 (обновлено: 14:58 05.09.2025)
Нефтебазы также начнут работать круглосуточно.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Узбекнефтегаз выставил на биржевые торги 2 тысячи тонн бензина для Ферганской долины, сообщает
пресс-служба госкомпании.
Ранее на торги выходило в среднем 250-300 тонн в сутки. Таким образом, новый показатель в 7 раз больше, чем до этого в обычные дни.
Это делается для полного удовлетворения потребностей населения региона в автобензине на фоне временного ограничения деятельности автогазонаполнительных станций в Ферганской долине.
Закрытие АГНС связано с приостановлением транспортировки природного газа по магистральному газопроводу "Ахангарон – Пунгон" на 36 часов с 12.00 5 сентября.
В связи с этим нефтебазы также переведут на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку бензина на региональные АЗС.
При этом ранее сообщалось, что в республике изменились объемы производства топлива. За 7 месяцев 2025-го произведено 667 тыс. тонн автомобильного бензина и 672,9 тыс. тонн дизельного топлива.