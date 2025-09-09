Узбекистан
Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден "Дустлик"
Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден "Дустлик"
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства и договорились открыть в Ташкенте региональный офис организации для стран Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден "Дустлик", сообщает пресс-служба главы государства. Президент Международной федерации футбола по приглашению Ассоциации футбола Узбекистана находится в республике с рабочим визитом. Джанни Инфантино еще раз поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США. По его словам, это заслуженное достижение — практический результат проводимых реформ и всемерной поддержки развития спорта в республике. Речь шла о сотрудничестве в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодежи: Особое внимание уделили организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане. Стороны договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии.
Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден "Дустлик"

12:05 09.09.2025
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства и договорились открыть в Ташкенте региональный офис организации для стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден "Дустлик", сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Международной федерации футбола по приглашению Ассоциации футбола Узбекистана находится в республике с рабочим визитом.
Джанни Инфантино еще раз поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США.
По его словам, это заслуженное достижение — практический результат проводимых реформ и всемерной поддержки развития спорта в республике.
"Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения продуктивного партнерства Узбекистана с этой авторитетной международной структурой, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов", — говорится в сообщении.
Речь шла о сотрудничестве в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодежи:
при техническом содействии ФИФА в РУз создали современный Национальный футбольный центр, включая ситуационный центр цифрового футбола с внедрением инновационных решений;
в прошлом году в республике успешно прошел чемпионат мира по футзалу.
Особое внимание уделили организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.
Стороны договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии.

"За личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене Президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду — орден "Дустлик", — говорится в сообщении.

