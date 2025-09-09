https://uz.sputniknews.ru/20250909/prezident-uzbekistana-vruchil-glave-fifa-orden-dustlik-51834392.html

Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден "Дустлик"

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства и договорились открыть в Ташкенте региональный офис организации для стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден "Дустлик", сообщает пресс-служба главы государства. Президент Международной федерации футбола по приглашению Ассоциации футбола Узбекистана находится в республике с рабочим визитом. Джанни Инфантино еще раз поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США. По его словам, это заслуженное достижение — практический результат проводимых реформ и всемерной поддержки развития спорта в республике. Речь шла о сотрудничестве в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодежи: Особое внимание уделили организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане. Стороны договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии.

