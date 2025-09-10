https://uz.sputniknews.ru/20250910/kakim-budet-kvartal-sanktpeterburg-v-novom-tashkente-51880790.html

Каким будет квартал "Санкт‑Петербург" в Новом Ташкенте — детали проекта

Губернатор Санкт-Петербурга: Северная столица РФ готова поделиться с узбекистанскими коллегами лучшими наработками в сферах благоустройства, создания комфортной городской среды, ЖКХ, энергетики и развития транспортной инфраструктуры

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В ходе официального визита делегации Санкт-Петербурга в Узбекистан губернатор Александр Беглов посетил площадку, отведенную под строительство квартала "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.Там Беглов встретился с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, директором Дирекции по строительству города Новый Ташкент при Кабмине Давронжоном Адиловым.Начало строительства квартала "Санкт‑Петербург" запланировано на середину 2026 года.Правительство Санкт-Петербурга создало рабочую группу по подготовке и реализации проекта. В нее вошли руководители профильных органов власти, проектных организаций, архитектурных бюро и стройкомпаний. Группа разработала три варианта архитектурных решений для квартала.Первый вариант — "Парадный Петербург" — отсылает к наиболее известным достопримечательностям Северной столицы. В качестве основного элемента выступает арка, напоминающая арку Главного штаба на Дворцовой площади. За ней — круглая площадь, в центре которой — шар-фонтан, аналогичный расположенному на Малой Садовой улице в Петербурге. Также предусмотрен регулярный парк-сквер, характерный для пригородных ансамблей, с павильонами, фонарями, декоративными деталями.Второй вариант — "Петербургские улицы" — напоминание о самых известных улицах города, а его общая идея — формирование уличного фронта из разновысотных и разностилевых жилых домов.Эти две концепции презентовали в Ташкенте в июне этого года. Тогда же хоким столицы Шавкат Умурзаков выразил пожелание, чтобы была создана единая концепция, которая объединит образы парадного Петербурга и характерной застройки центральной части города.В результате появился третий вариант —"Петербургские кварталы", объединивший лучшие идеи двух предыдущих. В нем северная часть участка запроектирована с круглой площадью-улицей и арками, а юго-восточная базируется на второй концепции.Все три концепции и альбомы с малыми архитектурными формами, элементами благоустройства и наружного освещения губернатор передал Дирекции по строительству города Новый Ташкент.Он добавил, что Петербург готов поделиться с узбекистанскими коллегами лучшими наработками в сферах благоустройства, создания комфортной городской среды, ЖКХ, энергетики и развития транспортной инфраструктуры. Их можно будет применить в процессе дальнейшего развития района.

