Регионы Узбекистана и Санкт-Петербург расширят сотрудничество

Подписанные документы предусматривают взаимодействие в сферах торговли, промкооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта

2025-09-10T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Регионы Узбекистана расширят сотрудничество с Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба МИПТ. В Ташкенте прошли переговоры делегации регионов республики во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. Стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и выразили готовность к расширению межрегиональных связей. Особое внимание уделили приоритетным инвестпроектам в сферах строительства, здравоохранения, фармацевтики, машиностроения, металлургии, агропрома, переработки сырья, производства стройматериалов и развития туристической инфраструктуры. По мнению сторон, реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить экономические связи, создать новые рабочие места и расширить экспортный потенциал, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов Узбекистана и Северной столицы РФ.Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.

