Регионы Узбекистана и Санкт-Петербург расширят сотрудничество
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкРегионы Узбекистана расширят сотрудничество с Санкт-Петербургом
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
Подписанные документы предусматривают взаимодействие в сферах торговли, промкооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Регионы Узбекистана расширят сотрудничество с Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба МИПТ.
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУзПереговоры делегации Узбекистана во главе с Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством Александра Беглова.
Переговоры делегации Узбекистана во главе с Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством Александра Беглова.
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУз
В Ташкенте прошли переговоры делегации регионов республики во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым и делегации Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. Стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и выразили готовность к расширению межрегиональных связей.
"В ходе встречи было подписано два документа – Протокол по итогам переговоров и План практических мероприятий. Они предусматривают сотрудничество в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, науки, культуры, туризма и спорта", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили приоритетным инвестпроектам в сферах строительства, здравоохранения, фармацевтики, машиностроения, металлургии, агропрома, переработки сырья, производства стройматериалов и развития туристической инфраструктуры.
По мнению сторон, реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить экономические связи, создать новые рабочие места и расширить экспортный потенциал, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов Узбекистана и Северной столицы РФ.
Делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым находится в Узбекистане с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.