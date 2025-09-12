Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли также 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
Российские военные освободили Новопетровское в Днепропетровской области

© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировочные занятия снайперов ВДВ
Тренировочные занятия снайперов ВДВ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", — говорится в сводке военного ведомства за период с 6 по 12 сентября.

За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли также 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
