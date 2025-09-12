https://uz.sputniknews.ru/20250912/rossiyskie-voennye-osvobodili-novopetrovskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51924667.html
Российские военные освободили Новопетровское в Днепропетровской области
За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли также 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", — говорится в сводке военного ведомства за период с 6 по 12 сентября.
За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", — говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли также 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.