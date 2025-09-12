https://uz.sputniknews.ru/20250912/rossiyskie-voennye-osvobodili-novopetrovskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51924667.html

Российские военные освободили Новопетровское в Днепропетровской области

За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 1 640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток".По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли также 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

