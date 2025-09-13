https://uz.sputniknews.ru/20250913/rossiyskie-vuzy-obrazovatelnaya-vystavka-tashkent-51947980.html

Более 40 российских вузов примут участие в образовательной выставке в Ташкенте

На выставке можно будет получить всю информацию о поступлении по квоте правительства РФ и другим формам приема, узнать о стипендиях, общежитиях и студенческой жизни в России, а также получить консультации приемных комиссий вузов.

2025-09-13

2025-09-13T18:12+0500

2025-09-13T18:12+0500

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте 19-20 сентября состоится международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2025". В ней примут участие более 40 вузов России, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике, которое является организатором экспозиции.Особое внимание будет уделено современным направлениям подготовки — от медицины и информационных технологий до инженерии, аграрных технологий, культуры и дизайна. Будут представлены программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.В ходе выставки можно будет получить всю информацию о поступлении по квоте правительства РФ и другим формам приема, узнать о стипендиях, общежитиях и студенческой жизни в России, а также получить консультации приемных комиссий вузов.Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документовЭкспозиция российских вузов разместится на территории филиала МГИМО в столице Узбекистана при поддержке посольства РФ. Партнерами выставки выступят министерство высшего образования, науки и инноваций, а также министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.Образование в России пользуется высоким спросом в Узбекистане. По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в них учатся более 10 тысяч узбекистанцев.

