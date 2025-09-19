https://uz.sputniknews.ru/20250919/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-dnepropetrovsk-zaporojskaya-oblast-52087430.html

ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях и ДНР

На данном направлении ВСУ потреяли свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

2025-09-19T15:30+0500

2025-09-19T15:30+0500

2025-09-19T15:40+0500

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, противник потерял более 1860 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.Также подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР.Подразделения группировки "Центр" за неделю уничтожили до 3330 украинских военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

