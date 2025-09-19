Узбекистан
Самаркандская область заинтересована в развитии промкооперации с Петербургом
2025-09-19T11:02+0500
2025-09-19T11:08+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52071187_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9fd10ad87c6cb090772f9189cd603463.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Предприниматели Самаркандской области Узбекистана подписали документы о сотрудничестве с российскими производителями оборудования для ремонта, строительства и содержания дорог, а также изделий легкой промышленности. Об этом сообщает официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.В Северной столице России побывала делегация Самаркандской области Узбекистана во главе с заместителем хокима Хуршидбеком Самиевым. По информации комитета, узбекская делегация посетила ведущие предприятия города и провела переговоры с представителями бизнес-сообщества Петербурга.Кроме того, в АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, в ходе которой стороны наметили новые направления сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов. По итогам визита достигнуты договоренности об организации бизнес-миссии представителей легкой промышленности Санкт-Петербурга в Узбекистан для участия в 26-ой Международной выставке текстильной и швейной индустрии — TextileExpo Uzbekistan.
Самаркандская область заинтересована в развитии промкооперации с Петербургом

11:02 19.09.2025 (обновлено: 11:08 19.09.2025)
© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-ПетербургаВ АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым
В АДЦ Невская ратуша состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
Подписаться
Бизнес-миссия представителей легпрома Санкт-Петербурга посетит Узбекистан для участия в 26-ой Международной выставке текстильной и швейной индустрии — TextileExpo Uzbekistan.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Предприниматели Самаркандской области Узбекистана подписали документы о сотрудничестве с российскими производителями оборудования для ремонта, строительства и содержания дорог, а также изделий легкой промышленности. Об этом сообщает официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
В Северной столице России побывала делегация Самаркандской области Узбекистана во главе с заместителем хокима Хуршидбеком Самиевым.
По информации комитета, узбекская делегация посетила ведущие предприятия города и провела переговоры с представителями бизнес-сообщества Петербурга.
© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-ПетербургаВ АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым
В АДЦ Невская ратуша состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
В АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым
© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

"В рамках встреч подписаны меморандумы о взаимопонимании с НПФ "Бастион", специализирующейся на производстве оборудования для ремонта, строительства и содержания дорог, и Союзом производителей изделий легкой промышленности", — отметили в Комитете.

© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-ПетербургаВ АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым
В АДЦ Невская ратуша состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
В АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым
© Телеграм / Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
Кроме того, в АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, в ходе которой стороны наметили новые направления сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов.
По итогам визита достигнуты договоренности об организации бизнес-миссии представителей легкой промышленности Санкт-Петербурга в Узбекистан для участия в 26-ой Международной выставке текстильной и швейной индустрии — TextileExpo Uzbekistan.
