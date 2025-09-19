https://uz.sputniknews.ru/20250919/samarkandskaya-oblast-promkooperatsiya-peterburg-52074787.html

Самаркандская область заинтересована в развитии промкооперации с Петербургом

Бизнес-миссия представителей легкой промышленности Санкт-Петербурга посети Узбекистан для участия в 26-ой Международной выставке текстильной и швейной индустрии – TextileExpo Uzbekistan Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Предприниматели Самаркандской области Узбекистана подписали документы о сотрудничестве с российскими производителями оборудования для ремонта, строительства и содержания дорог, а также изделий легкой промышленности. Об этом сообщает официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.В Северной столице России побывала делегация Самаркандской области Узбекистана во главе с заместителем хокима Хуршидбеком Самиевым. По информации комитета, узбекская делегация посетила ведущие предприятия города и провела переговоры с представителями бизнес-сообщества Петербурга.Кроме того, в АДЦ "Невская ратуша" состоялась встреча делегации с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, в ходе которой стороны наметили новые направления сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов. По итогам визита достигнуты договоренности об организации бизнес-миссии представителей легкой промышленности Санкт-Петербурга в Узбекистан для участия в 26-ой Международной выставке текстильной и швейной индустрии — TextileExpo Uzbekistan.

