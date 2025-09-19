https://uz.sputniknews.ru/20250919/uzbekistan-iordaniya-sotrudnichestvo-tekstil-shveynaya-promyshlennost-52080207.html

Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности

Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности

Sputnik Узбекистан

В Аммане состоялся форум, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.

2025-09-19T12:46+0500

2025-09-19T12:46+0500

2025-09-19T13:07+0500

иордания

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

текстиль

швейное производство

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/19/15053051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1895deea43ec1ef4577af31b9556a155.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана приняли участие в Форуме, состоявшемся в Аммане и посвященном развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В мероприятии также приняли участие свыше 30 ведущих компаний двух стран и представители государственных структур и деловых объединений. На форуме выступили председатель Ассоциации производителей одежды и текстиля Иордании Санал Кумар, генеральный директор Иорданской промышленной палаты д-р Хазем Рахахлех и представители узбекской делегации. Участникам была представлена презентация инвестиционной привлекательности Узбекистана, где подчеркнуты перспективы и конкурентные преимущества страны в сфере текстильной промышленности.В рамках форума также прошли B2B-сессии, позволившие компаниям обсудить перспективы прямого сотрудничества.Также состоялись переговоры с ключевыми государственными структурами Иордании — министерством инвестиций, министерством промышленности, торговли и снабжения, а также Ассоциацией банков Иордании.

https://uz.sputniknews.ru/20250826/peregovory-mirziyoyev-korol-iordaniya-51519862.html

иордания

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иордания сотрудничество текстиль швейная промышленность