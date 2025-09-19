Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности
19.09.2025
В Аммане состоялся форум, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана приняли участие в Форуме, состоявшемся в Аммане и посвященном развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии также приняли участие свыше 30 ведущих компаний двух стран и представители государственных структур и деловых объединений.
На форуме выступили председатель Ассоциации производителей одежды и текстиля Иордании Санал Кумар, генеральный директор Иорданской промышленной палаты д-р Хазем Рахахлех и представители узбекской делегации.
Участникам была представлена презентация инвестиционной привлекательности Узбекистана, где подчеркнуты перспективы и конкурентные преимущества страны в сфере текстильной промышленности.
"Иорданская сторона, в свою очередь, представила обзор национального промышленного сектора, включая кожевенный и текстильный сегменты, отметив их устойчивое развитие и высокий экспортный потенциал", — отметили в министерстве.
В рамках форума также прошли B2B-сессии, позволившие компаниям обсудить перспективы прямого сотрудничества.
Также состоялись переговоры с ключевыми государственными структурами Иордании — министерством инвестиций, министерством промышленности, торговли и снабжения, а также Ассоциацией банков Иордании.
