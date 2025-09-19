Узбекистан
Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности
Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности
В Аммане состоялся форум, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
2025-09-19T12:46+0500
2025-09-19T13:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/19/15053051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1895deea43ec1ef4577af31b9556a155.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана приняли участие в Форуме, состоявшемся в Аммане и посвященном развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В мероприятии также приняли участие свыше 30 ведущих компаний двух стран и представители государственных структур и деловых объединений. На форуме выступили председатель Ассоциации производителей одежды и текстиля Иордании Санал Кумар, генеральный директор Иорданской промышленной палаты д-р Хазем Рахахлех и представители узбекской делегации. Участникам была представлена презентация инвестиционной привлекательности Узбекистана, где подчеркнуты перспективы и конкурентные преимущества страны в сфере текстильной промышленности.В рамках форума также прошли B2B-сессии, позволившие компаниям обсудить перспективы прямого сотрудничества.Также состоялись переговоры с ключевыми государственными структурами Иордании — министерством инвестиций, министерством промышленности, торговли и снабжения, а также Ассоциацией банков Иордании.
Узбекистан и Иордания планируют сотрудничество в текстильной и швейной промышленности

12:46 19.09.2025 (обновлено: 13:07 19.09.2025)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПроизводство одежды
Производство одежды - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В Аммане состоялся форум, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана приняли участие в Форуме, состоявшемся в Аммане и посвященном развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии также приняли участие свыше 30 ведущих компаний двух стран и представители государственных структур и деловых объединений.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
На форуме выступили председатель Ассоциации производителей одежды и текстиля Иордании Санал Кумар, генеральный директор Иорданской промышленной палаты д-р Хазем Рахахлех и представители узбекской делегации.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Участникам была представлена презентация инвестиционной привлекательности Узбекистана, где подчеркнуты перспективы и конкурентные преимущества страны в сфере текстильной промышленности.

"Иорданская сторона, в свою очередь, представила обзор национального промышленного сектора, включая кожевенный и текстильный сегменты, отметив их устойчивое развитие и высокий экспортный потенциал", — отметили в министерстве.

В рамках форума также прошли B2B-сессии, позволившие компаниям обсудить перспективы прямого сотрудничества.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2025
Форум в Аммане, посвященный развитию сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией в текстильной и швейной промышленности.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Также состоялись переговоры с ключевыми государственными структурами Иордании — министерством инвестиций, министерством промышленности, торговли и снабжения, а также Ассоциацией банков Иордании.
О чем договорились главы Узбекистана и Иордании — подробности
26 августа, 15:10
О чем договорились главы Узбекистана и Иордании — подробности
26 августа, 15:10
