https://uz.sputniknews.ru/20250919/v-eaes-usilivayut-sotsialnye-garantii-dlya-trudyaschixsya-52083702.html
В ЕАЭС усиливают социальные гарантии для трудящихся
В ЕАЭС усиливают социальные гарантии для трудящихся
Sputnik Узбекистан
В Москве обсудили практическую реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.
2025-09-19T13:50+0500
2025-09-19T13:50+0500
2025-09-19T14:23+0500
еаэс
рынок труда
еэк
права человека
здравоохранение
трудовые мигранты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718480_0:253:2741:1794_1920x0_80_0_0_c83cbde9780f85b66cfab56a06d187c1.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова состоялось VIII заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов и ведущих международных организаций, включая ВОЗ, Международную организацию по миграции, Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов и Всеобщую конфедерацию профсоюзов.Основной темой обсуждения стала практическая реализация прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.На заседании представлены результаты мониторинга реализации Рекомендации Коллегии ЕЭК, направленной на развитие экономического сотрудничества в сфере здравоохранения. Документ предусматривает совместную работу по трем ключевым направлениям: развитие телемедицины, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и стандартизация медицинских технологий.Отдельным пунктом повестки стала презентация главой ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым совместного аналитического доклада ЕЭК и Европейского регионального бюро ВОЗ "Вопросы здоровья в контексте трудовой миграции в ЕАЭС". Исследование подтверждает актуальность проблем доступа трудовых мигрантов к качественным медицинским услугам и предлагает пути их решения.Итоги заседания подтвердили общую готовность стран-участниц к дальнейшей интеграции в социальной сфере и созданию комфортных условий для трудовой мобильности в рамках ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/eaeu-podgotovka-stroiteli-50156815.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718480_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_9eb81904520f451405f6073baf638192.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трудящиеся социальные гарантии здравоохранение еэк еаэс
трудящиеся социальные гарантии здравоохранение еэк еаэс
В ЕАЭС усиливают социальные гарантии для трудящихся
13:50 19.09.2025 (обновлено: 14:23 19.09.2025)
В Москве обсудили практическую реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
В Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова состоялось VIII заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов и ведущих международных организаций, включая ВОЗ, Международную организацию по миграции, Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов и Всеобщую конфедерацию профсоюзов.
Основной темой обсуждения стала практическая реализация прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.
На заседании представлены результаты мониторинга реализации Рекомендации Коллегии ЕЭК, направленной на развитие экономического сотрудничества в сфере здравоохранения. Документ предусматривает совместную работу по трем ключевым направлениям: развитие телемедицины, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и стандартизация медицинских технологий.
Отдельным пунктом повестки стала презентация главой ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым совместного аналитического доклада ЕЭК и Европейского регионального бюро ВОЗ "Вопросы здоровья в контексте трудовой миграции в ЕАЭС". Исследование подтверждает актуальность проблем доступа трудовых мигрантов к качественным медицинским услугам и предлагает пути их решения.
"Сотрудничество с ВОЗ — ведущей структурой в системе ООН — является очень полезным и способствует поиску возможностей для улучшения доступа трудящихся и членов их семей к услугам здравоохранения. В условиях возрастающих миграционных потоков эти вопросы сохраняют свою актуальность", — отметил министр ЕЭК.
Итоги заседания подтвердили общую готовность стран-участниц к дальнейшей интеграции в социальной сфере и созданию комфортных условий для трудовой мобильности в рамках ЕАЭС.