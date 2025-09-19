https://uz.sputniknews.ru/20250919/v-eaes-usilivayut-sotsialnye-garantii-dlya-trudyaschixsya-52083702.html

В ЕАЭС усиливают социальные гарантии для трудящихся

Sputnik Узбекистан

В Москве обсудили практическую реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.

2025-09-19T13:50+0500

2025-09-19T13:50+0500

2025-09-19T14:23+0500

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова состоялось VIII заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов и ведущих международных организаций, включая ВОЗ, Международную организацию по миграции, Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов и Всеобщую конфедерацию профсоюзов.Основной темой обсуждения стала практическая реализация прав граждан на пенсионное обеспечение и доступ к медицинской помощи в рамках общего рынка труда ЕАЭС.На заседании представлены результаты мониторинга реализации Рекомендации Коллегии ЕЭК, направленной на развитие экономического сотрудничества в сфере здравоохранения. Документ предусматривает совместную работу по трем ключевым направлениям: развитие телемедицины, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и стандартизация медицинских технологий.Отдельным пунктом повестки стала презентация главой ВОЗ в РФ Батыром Бердыклычевым совместного аналитического доклада ЕЭК и Европейского регионального бюро ВОЗ "Вопросы здоровья в контексте трудовой миграции в ЕАЭС". Исследование подтверждает актуальность проблем доступа трудовых мигрантов к качественным медицинским услугам и предлагает пути их решения.Итоги заседания подтвердили общую готовность стран-участниц к дальнейшей интеграции в социальной сфере и созданию комфортных условий для трудовой мобильности в рамках ЕАЭС.

